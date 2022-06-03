人民日报头版刊文谈国内外危机：集中精力办好自己的事

中国官媒《人民日报》今天（3日）在头版刊登长文《集中精力办好自己的事情》，指乌克兰危机导致国际形势继续发生深刻复杂变化，中国疫情防控正在经受严峻考验，中国发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。文章引用中国国家主席习近平的话指出：“保持定力，增强信心，集中精力办好自己的事情，是我们应对各种风险挑战的关键。”

该篇长文署名为任理轩，任理轩是人民日报理论宣传的谐音。 《中国经济周刊》曾报道指，近年来每逢重大时间节点、重要宣传战役，《人民日报》都会推出任理轩署名文章，发挥统一思想、凝聚力量的重要作用。

文章指，对于中国这样一个体量巨大、向上发展的国家来说，外部环境的不稳定、不确定、不安全因素归根结底属于外因，不是起决定性作用的。能不能在新征程上实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，归根结底要看内因，看中国能不能集中精力办好自己的事情。

文章称，在一个更加不稳定不确定的世界中谋求发展，必须保持战略定力，在因应世界局势发展变化的基础上集中精力办好自己的事情，不断发展壮大自己，夯实应对世界变局的战略基石，以自身发展的稳定性应对外部环境的不确定性。

文章又称，美西方一些国家竭力遏制打压中国，今天的中国人民，绝不会被所谓“中国崩溃论”、“西方优越论”等险恶鼓噪所动摇、所迷惑，也绝不会被美西方一些国家的围堵遏制、极限施压所屈服、所胁迫。

文章又强调，集中精力办好自己的事情，必须坚持以经济建设为中心，稳中求进推动经济高品质发展；并重申集中精力办好自己的事情决不是要封闭起来搞建设，而是要以全球视野、用全球资源、聚全球英才办好自己的事情。中国决不能被单边主义、孤立主义、保护主义的逆风和回头浪所阻，而要坚定不移全面扩大开放，以高水平开放推动高质量发展。

文章又提到，今年3月以来中国与疫情艰苦坚决、有力有效的斗争充分说明，动态清零总方针是完全必要、完全可行的，能够最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。要毫不动摇坚持动态清零总方针，加强科学精准防控，不搞简单化，防止层层加码一刀切，在最大程度保护人民生命安全和身体健康的基础上实现全年经济社会发展目标任务。