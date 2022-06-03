台教育部给高中以下学生每人免费发放四剂快筛

台湾冠病疫情暴发以来，确诊学生人数逐日增加，全台已累计21万名学生确诊。为协助校园师生掌握个人健康情况，教育部今天（3日）说，行政院已协调中央流行疫情指挥中心等各相关部会及单位，免费提供小学、中学、高中、五专前三年学生每人每份四剂家用抗原快筛试剂，并将从6月6日起由邮局协助陆续寄送到各校。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾行政院长苏贞昌今天视察大型儿童接种站设置状况，并在高雄市宣布，将对全台高中以下学校每位学生免费发放一人份四剂快筛试剂。教育部稍后指出，行政院已协调指挥中心物资组、中华邮政公司，免费提供上学年度在学高中、中学、小学、五专前三年学生，每人每份四剂家用抗原快筛试剂。

苏贞昌今天近午到高雄展览馆，视察儿童疫苗大型接种站时说，有鉴于准备的快筛量很足够，很多学校现在要渐渐恢复实体上课，孩子们要过团体生活，孩子是我们的心肝宝贝，都希望把他们保护好。

苏贞昌宣布，现在决定给高中以下，包括专科前三年及中国、小学的孩子，能够有一份快筛剂，免费提供，中央政府请邮局直接配送到各学校，让学生到校上课后，直接发给学生使用，相关细节会由指挥中心及教育部做宣布。

教育部说，端午连假结束后6月6日起，将由中华邮政陆续寄达学校，原则待学生回校实施实体课程便可领取；若为已经离校的上学年度毕业生，亦可回原毕业学校领取，无领取期限。

教育部说，这次发放的快筛为行政院额外提供的免费领取份数，不会影响实名制购买资格，曾经购买过实名制快筛的学生仍可再免费领取此次快筛。本次快筛发放是依照上学年度中小学学生数试算，配发数量充足，若发给学生后仍有剩余，可并入学校原有快筛试剂备存量，并依相关原则管理使用。