南京重启跨省市游 端午长假景区街市越夜越热

随着长三角地区冠病疫情的进一步向稳向好，今年端午小长假，当地旅游消费、拉动内需的热情如夏日气温般节节攀升。南京市今天（3日）宣布，从即日起重启跨省旅游活动，让当地景区街市越夜越热。

据中新社报道，长三角地区传统旅游名城南京市今天发布最新通知，在确保各项防疫措施到位的前提下，自即日起，该市文化和旅游主管部门、各旅行社恢复跨市跨省旅游经营活动及“机票+酒店”经营业务。为迎接久违的外地游客，南京全域的大小景点也纷纷出炉“昼+夜”版游玩攻略，丰富游客消费体验、延长游玩时间。

逛商场淘集市、看大戏听相声、观画展读书报……这个小长假，受游客欢迎的各类休闲游玩项目，不仅白天能享受，晚上也精彩。

据南京市文化和旅游局副局长黄琴介绍，经过紧锣密鼓的筹备，在端午小长假到来之际，南京向公众公布了一批“大众喜爱的夜间文化和旅游消费空间”，共有夜游、夜演、夜展、夜读、夜娱、夜宿、夜集七大类100余家。“其中有玄武湖、夫子庙、夜泊秦淮沉浸式游船等南京的传统旅游文化休闲地，也有1912戏精小剧场、笑果脱口秀、金陵小城·燕集里等近年来新打造的、吸引年轻人的网红打卡地。在今年的六七月旅游旺季，南京准备了近200场夜间文化和旅游消费活动供游客们选择。”

南京清代名园甘熙故居在小长假期间也拉开了《甘宅雅韵》夜游节目的序幕。这是近年来南京围绕该市多处历史文化名胜和老城区古宅名园精心打造的系列文旅融合节目之一。

南京旅游集团熙南里公司副总经理蔡雷民介绍《甘宅雅韵》夜游节目的古今交融、如梦似幻。“伴随着古装更夫的梆子声，游客们推开甘熙故居的大门，进入似梦似幻、氤氲水汽中的3D裸眼古金陵。吃着南京的传统美食，徜徉于几百年前热闹喧腾的街市；这厢是后花园里花旦的昆曲唱调，那厢是南京传统白局艺人的精彩表演……在充分借用甘熙故居江南园林、九十九间半古宅等传统风情后，融入美食、文创等休闲娱乐消费，令南京老城南的古典魅力重新活起来，也为文旅产业商家引入经营活水。”

在南京传统景区夫子庙，不少沿街店铺都把经营时间延迟到了晚间9点左右，夜游的游客也明显增多。

夫子庙老门东开了一家文创店的王小姐说：“随着旅游业的放开，市面眼看着一天比一天热闹。最近天气热了，晚上生意比白天好，游客也愿意一边游玩，一边吃点喝点买点小玩意。相信我们新开拓的各种文创产品和网红美食，会吸引更多人来购买。”

据了解，为了让跨市跨省游客可以安心前往南京旅游，南京市文旅部门联合卫健部门在市域内主要景点景区附近设置了核酸检测点，方便团队游客进行核酸检测，并与交通部门共同为外地旅游包车进入南京开辟绿色通道。