比亚迪拟在越南生产平板电脑

比亚迪计划最早本月开始在越南北部生产平板电脑。在电子制造商纷纷在中国之外寻找落脚点的情况下，预计越南将受益匪浅。

据彭博社报道，越南富寿省政府网站刊登的公告称，富河工业区在12月份批准了比亚迪6.23万亿盾（3.68亿新元）的工厂项目，最早2022年6月投产，年产能433万台平板电脑。比亚迪是苹果公司供应商，目前主要在中国组装iPad。这个工厂还可年产5000万片光学玻璃。目前尚不清楚这些数据是否为初步估计。

在中美紧张关系加剧之后，在中国有庞大生产基地的苹果供应商开始考虑将产能转移到东南亚，疫情时代的动荡可能会加速这种转变。今年以来，从上海到深圳的一系列防疫封控导致供应链陷入混乱，暴露了依赖中国制造全球大部分电子产品的这个体系的脆弱性。

苹果公司估计，中国的疫情防控和其他供应限制将使该公司损失多达80亿美元（109.7亿新元）的销售收入。《日本经济新闻》6月1日报道，苹果计划将部分iPad生产从中国转移到越南，比亚迪帮助苹果在越南建立生产线，可能短期内就可在越南开始生产平板电脑。

越南政府2021年1月介绍，苹果最重要的生产合作伙伴富士康计划当年在越南投资7亿美元。该国北部省份北江省授予了富士康新加坡2.7亿美元的投资许可，以便其生产笔记本电脑和平板电脑。