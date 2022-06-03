美团称疫情对外卖业务影响较大

疫情对美团相关业务影响较为明显。美团6月2日公布了第一季度财报。财报显示，一季度美团营收达463亿元（人民币，下同，95.34亿新元），同比增长25%。第一季度经营亏损达到55.8亿元，去年同期亏损为47.7亿元，亏损同比扩大17.1%。调整后亏损为35.9亿元，去年同期亏损为38.9亿元，同比收窄7.8%。

据第一财经报道，美团在财报中写道，一季度餐饮外卖及到店、酒店及旅游两部分业务合计录得经营溢利51亿元，较2021年同期的39亿元有所增长，新业务及其他分部的经营亏损同比扩大，但环比收窄。

疫情为餐饮行业发展带来了很多不确定性。美团餐饮外卖业务一季度收入同比增长17.4%至242亿元。收入增长主要是由于订单量及客单价增加。经营溢利同比增加41.3%至16亿元，经营利润率上升至6.5%。

自3月起，由于疫情影响传播及部分地区的管控措施，众多商家暂停营业，不少骑手也被隔离，由此餐饮外卖业务很大程度上受到了供给限制及履约能力限制的影响。

在电话财报会议上，美团CEO王兴说，自4 月以来，各地防控措施更加严格，订单贡献量更大的一线城市受到的影响也更大。例如，4月上海的订单量比疫情爆发前下降了90%。由于传染风险更高，这一轮疫情与2020年初的疫情情况有所不同，对业务的影响也是如此。鉴于第二季度受到疫情的影响更大，王兴说，第二季度的订单量增长相比第一季度还会减速。

不过，美团一季度餐饮外卖交易用户数同比增长21.7%至6.93亿，活跃商家用户数同比增长26.6%至9亿。交易用户年度平均交易频次同比增长21.9%至37.2笔。支出方面，餐饮外卖配送相关成本增加18亿元至人民币172亿元。

到店酒旅业务第一季度收入同比增长15.8%至76亿元，经营溢利同比增长26.4%至35亿元，经营利润率为45.6%。美团表示，到店服务随着进一步扩大服务类别、推出促销活动并利用假期刺激消费，年度活跃商家数和年度交易用户数均有所增加。

到店酒旅业务同样受到疫情影响。王兴介绍：“从3月中旬开始，此轮奥密克戎疫情影响到更多地区，包括上海及周边省份，以及广州、深圳等城市。高线城市受到重大影响，对其他地区也有溢出效应，线下交通和城际交通大大减少。而高线城市占我们到店收入的很大一部分，严重影响了我们到店业务的GTV。商家使用在线营销服务的意愿也有所下降，因此3月份的在线营销收入呈现出同比下降的态势。而线下出行受限，对酒店预订的影响比到店服务更为严重。”

