秦刚：一些人出于政治因素持续破坏中美教育交流

中国驻美国大使秦刚说，一些人出于政治因素持续打压破坏中美教育人文交流，希望与美南地区各界人士重建联系，促进交流合作。

据中新社报道，秦刚当地时间2日访问了位于得克萨斯州休斯敦市的莱斯大学并会见该校校长李达伟（David Leebron）。

秦刚说，大学交流与教育合作不仅有学术意义，更是联结两国人民，特别是年轻人的重要纽带，为增进彼此了解认知发挥着重要作用。

秦刚说，两年前休斯敦总领馆被迫关闭，美南地区各界与中国的联系被切断，一些人出于政治因素持续打压破坏中美教育人文交流。他此行的目的就是与美南地区各界人士重建联系，促进交流合作。

秦刚说，希望莱斯大学持续推进对华友好合作，并为在校中国留学生提供安全、放心的学习生活环境。中国驻美使馆致力于推进中美教育合作，愿继续为包括莱斯大学在内的美高校开展对华交往提供支持和便利。

李达伟对秦刚的来访表示欢迎，并称自己与中国有着不解之缘。李达伟说，在他担任莱斯大学校长的18年里，与中国的合作是他工作的重要内容，也是莱斯大学迈向国际化的重要一环。莱斯大学目前有1000多名中国留学生，在日常教学和科研等方面占据重要比重，学校将继续为他们提供良好的学习生活环境。

李达伟说，当前美中关系面临困难挑战，大学教育在促进两国民心相通方面一直发挥着特殊作用，这也是对未来做的最佳投资。在后疫情时代，需要加倍努力修复疫情给美中人文交流带来的影响、重启交往合作，让美国各界人士通过访华亲身了解中国、中国人民和中国文化。