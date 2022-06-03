国民党大陆部前主任：不支持台独是美长期政策 更新是为避免误会

美国国务院官网5月第二度更新美台关系内容，放回“不支持台独”字句。国民党大陆部前主任左正东今天（3日）说，“不支持台独”是美国长期政策，之前删除本来容易造成误会，而且这是拜登政府平衡式外交的展现。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，左正东说，首先，不支持台独是美国长期政策。1950年美国总统杜鲁门曾提出台湾地位未定论，但是1971年时任美国国务院基辛格秘密访问北京后，向中国大陆表明美国不会支持台湾独立，到美国总统尼逊1972年访问北京后，确立为美国政策，此后为历任政府延续，1990年代美国总统克林顿和2000年代美国总统小布什都曾经公开表达此一政策立场。

左正东说，其次，此次放回“不支持台独”是为了避免误会。今年5月5日美国国务院更新网站，拿掉“台湾是中国的一部分”和“不支持台独”，当时有美国智库专家猜测这是为了避免误会。但这两句的意义大不相同。如果说“台湾是中国的一部分”会让人误解美国认为“台湾是中华人民共和国的一部分”，因此需要拿掉这一句。那么拿掉“不支持台独”则会让人误解美国打算支持台湾独立，反而会增加误会。因此，现在放回来同样是避免误会。

左正东指出，第三，这是拜登政府平衡式外交的展现。美国总统拜登此次访问亚洲对台海有事是否会军事介入给予肯定答复，后来美国国防部长和拜登本人都澄清，说明“战略模糊没有改变。美国的战略模糊本意就是要同时吓阻北京对台动武和台湾寻求独立，拜登既然“意外”的突出支持台湾的想法，就必须强调“不支持台独”，以维持在两岸间的平衡，也避免美国卷入与中国大陆间的战争。这样的平衡外交手法，也可见于拜登政府对于俄乌战争的处理。

左正东说，第四是新的事实清单没有表明美国会派兵投入台海战事。此次网页更新除放回“不支持台独”外，还加入美国国务卿布林肯5月26日演说时提到的《台湾关系法》第二条第六款，该条款表明“应维持美国能力，以抵抗任何诉诸武力、或使用其他方式的高压手段，而危及台湾人民安全及社会经济制度的行动”。但是，根据《台湾关系法》第三条，执行第二条（包含前述第六款）的手段有三项，分别是向台湾出售足以自卫的武器、决定出售武器的数量和性质、以及对台湾安全和经济制度受到威胁时和国会共同决定相应行动。

他说，换句话说，对于台海有事时美国采取行动的根据是《台湾关系法》第三条第三款，但无论是布林肯演说或是国务院事实清单增加的内容，都只提到第二条维持美国能力一款，正说明美国希望展现美国坚守《台湾关系法》的决心，但不希望美国的承诺被误认为一定会派兵投入台海战事。

对于美国国务院再度更新官网涉台内容，民进党立委王定宇说 ，台美关关系事实清单最重要的更改就是移除“台湾属于中国的一部分”，中国侵略台湾就不是内战、而是国际事务，台湾也能名正言顺参与国际组织。

民众党立委张其禄说，这是国际关系中最现实的一面，在美、中大国博弈过程，除非后面有特别目的或庞大利益，否则没必要轻易改变什么。

时代力量立委邱显智说，这次美国国务院官网内容调整，可说是接续美国国务卿布林肯上周重申美国并未改变“One China Policy”（一个中国）政策，现阶段美国希望两岸任一方都不要片面改变现状。

美国在台协会（AIT）发言人对此表示，新版美台关系论述是基于美国国务卿布林肯于5月26日针对中华人民共和国的政策演说作出更新，“我们反对任何一方单方面改变现状；我们不支持台独；我们期待两岸分歧以和平方式解决。”

AIT指出，国务卿的演说重申了美国长期以来的“一个中国”政策，该政策以《台湾关系法》、美中三个联合公报、以及六项保证为指导。此外，根据《台湾关系法》，美国将提供必要的防卫物资和服务，以使台湾能够保持足够的自卫能力，并保持抵抗任何可能危及安全的武力或其他形式的胁迫的能力。

AIT强调，台湾是印太地区充满活力的民主及领先经济体，美台有着牢固的非官方关系。美台共享相似的价值观、深厚的商业和经济联系，以及牢固的人民与人民联系，这些是美台友谊的基石，也是美国扩大与台湾接触的动力。美国将继续支持台湾有意义地参与国际社会，并根据美国的“一个中国”政策深化美台的经济联系。