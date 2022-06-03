台湾数位发展部最快7月挂牌

台湾行政院组织改造新设数位发展部最快7月挂牌。

据台湾《自由时报》报道，台湾行政院政务委员、数位部筹备小组召集人唐凤办公室今天（3日）说，由于业务与人力移拨需要时间，数位部的筹备目前并未遇到困难，数位部挂牌时间预计在7、8月之间，具体挂牌日期将呈报行政院长苏贞昌决定。

数位发展部首任部长人选目前以唐凤呼声最高，相关人事案未来在适当时机将由行政院统一对外宣布。

唐凤办公室今天说，数位部初期将分两处办公，一处为台湾的国家通讯传播委员会（NCC）位于延平南路办公大楼，另一处是邻近台北车站的新光大楼，租用新光大楼部分楼层作为中继办公室。相关办公室都要进行装修。

唐凤办公室指出，数位部成立初期，会有许多跨部会的事项需要讨论，因此地点考量一是要相邻各部会，考量二则是初期数位部要分两处办公，为沟通联系缘故，两者距离也不宜太远。

办公室说明，决定向新光人寿承租办公空间作为数位部部分人员的中继办公室，是考量地点、坪数、租期，以及物件现况等综合因素，且也经完整招标程序。

为加速推动台湾数位发展，新设的数位发展部将整合电信、资讯、资安、网路与传播五大领域，整体规划国家数位发展政策，统筹基础建设、环境整备及资源运用业务，以达成台湾数位转型的目的。