港沙头角码头逢假日开放 林郑月娥盼形成多赢局面

为配合北部都会区发展，属边界禁区的沙头角码头由今天（3日）起，每逢公众假期、星期六及日会开放予旅行团进入，以推动沙头角及新界东北旅游发展，并推广当区地道文化。

据香港中通社报道，沙头角位于香港新界北区，接壤深圳市盐田区，于1951年被列为边境禁区，以作为缓冲区阻止非法入境、走私及其他跨境犯罪活动。

香港特区行政长官林郑月娥今天主持沙头角码头开放仪式。她希望这项计划可以创造多赢局面，一方面逐步打通以沙头角为重点的旅游发展，以文化传承和自然保育为核心，为沙头角社区注入新动力。另一方面，让全港市民都有机会亲身体验沙头角的真实面貌，并可以通过沙头角码头更便捷地往返邻近景点观光，更全面地欣赏香港新界东北部的文化特色和天然风貌。

在试验计划下，每个假日分两时段，每时段容纳三个香港本地游旅行团。试验计划完结后，特区政府会审视计划的成果，评估其对交通、保安等方面造成的影响，以及考虑居民的意见以便研究如何进一步开放沙头角墟，但中英街除外。

沙头角码头全长280米，是香港最长的同类型码头。以往沙头角尚未开放时，平日到访除了需要申请“禁区纸”，还要有当地居民担保。

据悉，香港旅游业议会一共选了26家旅行社举办沙头角禁区本地游，参加的团友须事先申请专门为游客而设的“禁区纸”，游客只可以在沙头角码头和停车场附近的指定范围逗留和拍照留念。

沙头角乡事委员会主席李冠洪说，对于不少人来说，沙头角颇具神秘感，希望游客来了之后可以发觉沙头角的旅游价值。不少居民也都赞成逐步开放沙头角，但交通配套、环境卫生等问题需要解决。

沙头角码头开放，也可带动周边旅游项目发展。由沙头角坐船到荔枝窝，航程期间可望到深圳盐田，而且只需时约30分钟，就可以参观到有300、400年历史的荔枝窝村。