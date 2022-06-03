中国多个强二线城市放开远城区限购

在中国多个强二线城市内部，因区施策成为当前楼市调控的一大特点。多个热点城市纷纷放开或放松远城区、外围区限购。

据第一财经报道，中原地产研究中心统计，中国5月单月就超过100个城市发布稳楼市调控政策，年内累积超过150个城市发布了房地产调控政策（多城市多次发布政策）。

整体来看，出台稳楼市城市的级别越来越高，从一季度的三四线城市松绑为主，逐渐到了4至5月份二线城市成为松绑城市主力，其中包括成都、杭州、厦门、南京等热点楼市城市也加入稳楼市行列。超过25个二线城市最近两个月发布了超过50次稳楼市政策，成为最近楼市调控主力。

这其中，各地不仅因城施策，在多个强二线城市内部，因区施策成为当前楼市调控的一大特点。多个热点城市纷纷放开或放松远城区、外围区限购。

6月3日，青岛高新区、城阳、西海岸新区三区发布了取消全面住房限购的通知，而就在前一日，城阳区和青西新区还推出了商业可以落户的政策。

此外，包括佛山、武汉、成都、南京和厦门等热点城市，也纷纷放开或放松远城区、外围区的限购。

58安居客房产研究院分院院长张波分析，在本轮楼市调整过程中，三四线城市属于全面放松，一线城市基本不放松，相比之下，热点二线城市则是有限度的放松。热点二线城市的放松体现在两种形式，一种是按照不同区域放松，因区施策。另一种是把一些限购尺度做一些放松。

张波认为，远城区放松的最大原因在于，本身是根据市场供求结构来调整。从热点二线城市来看，现在市区相对优质、配套好的板块市场需求量比较大，而外围区、远城区从人口流入、供求关系来看，供应是偏大的。因此，因区施策也有利于调控效果的体现。

另一方面，放开远城区限购也有利于引导人口向远城区集聚，促进强二线城市空间结构布局的优化。

