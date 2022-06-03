赵东获任命为中国石化集团总经理

中国石油化工集团有限公司召开领导班子会议，宣布任命赵东为集团总经理。

据新京报引述中国石油化工集团有限公司官网消息报道，中国石油化工集团有限公司昨天（2日）召开领导班子（扩大）会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局宣布了中央关于中国石油化工集团有限公司总经理任职决定：赵东任中国石油化工集团有限公司总经理。相关职务任命按有关法律和章程的规定办理。

官方履历显示，赵东是教授级高级会计师，博士研究生毕业。他长期任职石油系统，2016年11月任中国石化集团公司党组成员、总会计师，2020年5月任中国石油化工集团有限公司董事、党组副书记，至此番履新。

原任中国石油化工集团有限公司董事、总经理、党组副书记马永生，去年11月已任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记，中国石油化工股份有限公司董事长。

官网介绍，中国石油化工集团有限公司的前身是成立于1983年7月的中国石油化工总公司。1998年7月，按照党中央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在原中国石油化工总公司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018年8月，经公司制改制为中国石油化工集团有限公司。

公司是特大型石油石化企业集团，注册资本3265亿元人民币（约672亿新元），董事长为法定代表人，总部设在北京。公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

目前，中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在2020年《财富》世界500强企业中排名第二位。