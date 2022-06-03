上海警方：5月以来侦破逾2700起涉疫案件

上海警方通报，5月以来已累计侦破逾2700起涉疫案件。

据中新社报道，自5月1日起，上海公安机关在全市范围组织开展“砺剑3号”专项行动，通过“科技+人力”，集中打击制售假劣防疫物资、涉疫诈骗、哄抬物价等违法犯罪，助力打赢大上海保卫战。

上海公安机关今天（3日）在沪全市范围组织开展“砺剑”系列专项行动第九次集中清查打击整治行动，进一步加强疫后本市各类风险隐患排查整治力度，不断严密社会面各项管控措施，全力营造安全稳定有序的社会治安环境。

警方在行动中聚焦大型商超、常态化核酸检测点等人员易聚集部位，加大警力部署、突出显性用警，强化街面巡逻驻守、秩序维护等工作。全市治安部门组织开展火灾易发区域隐患排查整治，深入沿街门面店、商铺等场所，全面排查整改“三合一”、疏散通道不畅通等社会面火灾隐患，严防发生重大火灾事故。

今天全天，上海全市公安机关组织开展集中查缉行动和交通违法行为集中整治行动，组织警力在重点区域、部位、点位开展设卡临检，严格开展查疑比对等工作，全面营造社会面执法高压态势；针对“客载货”、酒驾醉驾、大型车“右转未停”等易致祸交通违法行为，从严从重打击整治，进一步提升交通顽症整治效能。

针对人民群众反映强烈、影响疫情防控大局的制售假劣防疫物资等违法犯罪，警方坚持“发现一起、查处一起”，依托“分类统筹集约”精准打击整治体系，针对个案追根溯源，深挖打击幕后组织者、经营者、获利者。

上海警方说，5月以来，共破获相关案件10余起，抓获犯罪嫌疑人50余人，及时阻断300余万件假劣口罩、防护服等防疫物资流入防疫一线。

疫情期间，购物、招工、包车返乡等诈骗警情有所反弹。对此，警方协调通管部门更新涉诈关键字、优化预警防阻模型，提升精准感知和预警劝阻能力，尽最大努力将诈骗“触手”隔离于市域之外；另一方面，组建打击工作专班，集中研判、重点攻坚，在案件快侦快破的基础上，全力以赴追赃挽损，挽回群众经济损失。

数据显示，5月以来，上海警方共侦破涉疫诈骗案件240余起，既遂案件接报数同比下降15.5%。

为消除“黑骑手”违法上路隐患，警方坚持集中行动与常态严管、打击整治与源头监管相结合，持续组织开展“黑骑手”专项打击整治行动，共依法查处“黑骑手”3300余人，坚决阻断“流动中的风险”。

对查获的“黑骑手”，警方还根据资金往来、通联关系深挖处理“黑骑手”背后的“黑商户”，全面彻底斩断背后的利益链条。在严厉打击的同时，警方不断推进源头治理，督促平台企业建立完善配送寄递人员名单“信息库”，推动常态严管和源头监管。

本轮疫情以来，上海公安机关对利用疫情卖“高价菜”、赚“昧心钱”的涉疫违法犯罪行为始终保持“零容忍”，会同市场监管等行政执法部门加强行刑衔接，通过强化基层排查和网络巡查、面向市民群众征集举报线索、深挖“黑骑手”“黑货运”背后的利益链条等方式，多维度打击利用疫情囤积居奇、哄抬物价等违法犯罪行为，全力维护市民群众切身利益和市场经济秩序稳定。5月以来，警方累计侦破哄抬物价案件90余起。