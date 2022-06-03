上海社会面新增三名阳性感染者 疫情仍存反弹风险

上海市卫健委今天（3日）通报，上海社会面新增三名阳性感染者，两起为本土确诊病例，一起为本土无症状感染者。上海市卫健委主任邬惊雷说，上海市近期仍有社会面阳性感染者的报告，对上海来说疫情反弹风险依然存在。

综合中新社和澎湃新闻报道，上海市卫健委主任邬惊雷今天在上海市冠病疫情防控工作新闻发布会上介绍，上海社会面新增两起本土确诊病例和一起本土无症状感染者。

针对上海近期疫情多点零星散发，市民担心疫情会否再有大规模反弹，邬惊雷对此回应说，近期，上海市静安、浦东、黄浦、徐汇、宝山等区陆续有社会面阳性感染者的报告，对上海来说疫情反弹风险依然存在，全市仍需时刻保持警醒，疫情防控队伍枕戈待旦，毫不松懈，坚持“动态清零”总方针不动摇，严格落实常态化防控措施，坚持局部应急处置与常态化疫情防控相结合，特别是要早期发现、快速处理、有效管控和市民自我健康管理等方面下功夫。

据邬惊雷介绍，三名阳性感染者分别居住在黄浦区、徐汇区和宝山区。居住在黄浦区瑞金二路街道巨鹿路395弄的62岁女性和居住在徐汇区湖南路街道新乐路58弄的39岁男性被诊断为冠病确诊病例（轻型）。居住在宝山区大场镇乾溪路250弄的62岁女性被诊断为无症状感染者。

黄浦区瑞金二路街道13街坊（巨鹿路以南，进贤路以北，茂名南路以西，陕西南路以东合围地块）、徐汇区湖南路街道新乐路58弄、宝山区大场镇乾溪一村小区被列为中风险地区。

这三名阳性感染者均全程接种冠病疫苗，目前已被送至定点医疗机构隔离治疗或隔离医学观察。

邬惊雷介绍，截至今天下午4时，上海共排查到这三名阳性感染者在沪密切接触者85人，均已落实隔离管控，其中70人核酸检测结果阴性，其余正在检测中。相关场所的物品和环境样本384件中，13件核酸检测结果是阳性，其他均为阴性。