港康文署今晚11时起封闭部分维园以防非法集会

“八九事件”33周年前夕，香港康乐及文化事务署发言人今天（3日）宣布，将从今晚11时起关闭维多利亚公园部分范围，以防非法集会。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，康文署说，因应警方留意到有人透过不同途径，煽动其他人6月4日在维多利亚公园一带非法集结，康文署将从今晚11时起关闭维园部分范围，直至6月5日零时30分，以防止有人利用维园进行未经批准的公众集会，影响公共安全及公共秩序，并避免因群众聚集而引致的病毒传播风险。

康文署说，需要暂时关闭的范围包括足球场、篮球场、中央草坪、健身站、缓跑径、关闭范围内的通道、部分沿高士威道的出入口，以及连接香港中央图书馆的行人天桥，署方会通知明天（4日）的场地设施租用人有关场地关闭的安排。

据报道，今天下午已有身穿防刺背心警员到维园巡查，并搜查部分市民的随身物件。

此外，香港警方今早在大埔拘捕一名59岁男保安员，涉嫌煽惑他人意图造成身体严重伤害罪。警方指他涉嫌在网上发表言论，煽惑他人明天参与非法集结，并呼吁他人杀害警员。

香港网络安全及科技罪案调查科组总督察戴子斌称，警方早前发现有人利用网上社交媒体平台，恶意发布针对政府及警队的仇恨言论，鼓吹暴力，煽动其他人犯法。经深入调查后，今早在大埔拘捕一名59岁男子，报称为保安员，并检取一部手提电话。

警方不排除会有更多人被捕，并提醒高等法院颁下有关互联网的平台或媒介上促进、鼓励和煽动使用或威胁使用暴力的临时禁制令仍然有效，违反禁制令人士有机会干犯藐视法庭，呼吁市民切勿以身试法。