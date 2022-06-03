王毅：改善中澳关系没有自动驾驶模式

中国国务委员兼外长王毅说，改善中澳关系没有自动驾驶模式，需要采取实际行动。

据中国外交部官网消息，王毅当地时间6月3日在访问巴布亚新几内亚时应记者问询就中澳关系前景表明上述看法。

王毅说，中澳关系这几年陷入困境的症结，在于澳国内一些政治势力执意把中国视为对手而不是伙伴，把中国的发展渲染成威胁而不是机遇，这导致澳多年奉行的积极务实对华政策出现了大幅倒退。

王毅说，解决的办法是，理性正面看待中国和中澳关系，相互尊重，求同存异，为两国关系重回正轨创造必要条件。

王毅强调，改善中澳关系没有“自动驾驶”模式，重启需要采取实际行动，这符合两国人民的愿望，也顺应时代发展的潮流。

中国国务院总理李克强上月23日向澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯发贺电，结束两国一年来在外交上零接触的局面。不过，澳洲副总理马尔斯称，中澳关系仍充满挑战。

马尔斯24日告诉澳洲广播公司（ABC）：“从澳洲角度来看，我们明白两国关系是复杂的。中国是我们最大的贸易伙伴，但它正寻求以澳洲从未见过的方式来塑造周围世界，如南中国海。在我们的太平洋地区，战略竞争也在加剧，我们看到了中方与所罗门群岛签署安全协议。”

马尔斯指出，这使中澳关系今后的发展道路充满挑战，并强调工党政府将维护澳洲国家利益。

与此同时， 阿尔巴尼斯斥责中国在两年前对澳洲出口产品征收高额关税。他也说，他更关心中澳两国实施自贸协定仅数年之后，中国就对澳洲煤炭、龙虾等商品征收各种关税。他说：“ 改变的不是澳洲，是中国。”他指中国没有理由对澳洲实施制裁，这些制裁应该取消。