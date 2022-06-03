王毅：中国不像某些大国以实力地位出发 时而把当世界领导挂嘴边

中国国务委员兼外长王毅说，中国基于自身历史遭遇，平等对待每个国家，尤其是中小国家，因此不会像某些大国以实力地位出发，时而把当世界领导挂嘴边。

据中新社报道，王毅当地时间6月3日在莫尔斯比港同巴布亚新几内亚外长埃奥共同会见记者时，介绍了中国同太平洋岛国以及其他发展中国家打交道的三个“关键词”。

王毅指出，一是“平等相待”。中国平等对待每一个国家，尤其是中小国家。由于中国自身的历史遭遇，中国充分理解“平等”对于发展中国家特别是中小国家的极端宝贵和重要。中国不会像某些大国那样，动辄要“以实力地位出发”，时不时把当世界领导挂在嘴边。国际关系应当实现民主化，世界上的事情应由各国共同商量着办，而规范民主化的只能是联合国宪章的宗旨和原则，只能是公认的国际法，而不能是某个大国或少数国家自行制定的所谓“规则”。

二是“互帮互助”。发展中国家尤其是中小国家国际地位弱，发言权小，这是目前的国际政治现实。为了维护发展中国家共同利益，捍卫中小国家的正当发展权利，发展中国家必须相互帮助、相互支持，汇聚并放大一致声音，协调并强化共同立场，坚定并持续地反对一切强权霸凌。这样做，这个世界才能逐渐变得更加平衡，才能真正走向和谐。

三是“聚焦发展”。发展振兴、改善民生、提升国力是所有发展中国家和中小国家的共同使命和当务之急。21世纪是该我们发展的时候了。要把深化经贸合作作为我们相互交流的主题和目标，要共同排除干扰阻滞我们加快发展的一切障碍。同时，我们呼吁西方国家加大对发展的投入和支持，多为发展中国家做好事、干实事，不要总想着地缘竞争，不要总是把中小国家当作政治利用的棋子。中国始终愿以开放态度，同有意愿的发达国家在岛国及其他发展中国家开展三方或多方合作，实现多赢和共赢。

王毅强调，中国的外交风格与传统大国不同。中国希望的，是同发展中国家共同发展振兴；中国推进的，是有中国特色的大国外交；中国为之奋斗的，是构建人类命运共同体。

另据中国外交部官网消息，王毅还应询介绍了此次南太之行的突出感受和成果。

王毅说，此次南太之行通过面对面、“云访问”和视频等方式同17位岛国领导人、30多位部长级官员举行会见会谈，同斐济总理共同主持了第二次中国—太平洋岛国外长会。10个建交太平洋岛国，一个都没有落下。中国以实际行动践行大小国家一律平等的外交理念，也深深感受到太平洋岛国对发展对华合作的高涨热情和热切期盼。

王毅说，此访期间，中国与岛国签署并达成52项双边合作成果，涵盖“一带一路”、应对气变、抗击疫情、防灾减灾、绿色发展、医疗卫生、农业、贸易、旅游、地方等15个合作领域。每一份合作文件都见证着中国与岛国务实合作的坚实进展，都为岛国经济发展和民生改善提供了新的助力。

王毅说，中国还发表了立场文件，集中阐述了中国同建交岛国相互尊重、共同发展的愿景，提出15条原则倡议和24项具体举措，包括根据岛国发展需要，打造应对气变、脱贫发展、防灾减灾、农业推广、菌草技术和应急储备库六个区域合作中心。中国同岛国的合作将呈现出双边主渠道、多边新平台“双轮驱动”的生机勃勃局面。