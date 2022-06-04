胡锡进：中国教育阵地总体稳固 出版业掌握在爱党爱国力量手里

针对中国人教版小学数学教材的插图问题，中国官媒前总编辑胡锡进昨晚发文说，令人不齿的插图浮出水面后，给社会敲响了警钟，但也要看到，中国的教育阵地总体是稳固的，整个出版业也长期受党的领导，掌握在爱党爱国力量的手里。他说，“教育出版阵地已被敌对势力攻占”这样的结论，是轻易不能下的，它不符合事实。

胡锡进在个人微博中写道，中国教育部几天前针对人教版教材问题已经宣布成立调查组彻查。相信真相一定会水落石出，相关责任人受到严厉查处。

胡锡进说，上述令人不齿的插图浮出水面后，给社会敲响了警钟，人们要求全面审视中小学教材的合规问题，他非常支持这样的审视。但同时强调，在清理教材的同时，对出版业现状的整体评估一定要保持实事求是，防止整顿的扩大化。要看到，中国的教育阵地总体是稳固的，整个出版业也长期受党的领导，掌握在爱党爱国力量的手里。

他说，人教版小学数学教材的问题很严重，但它们的出现更有可能是管理层面的问题导致的，对意识形态阵地已经失守，教育出版阵地已被敌对势力攻占这样的结论，是轻易不能下的。它不符合事实，当前做这种宣扬的现实影响也会是有害的。

胡锡进还说，事情向其他出版领域延伸需要非常谨慎。教材的局部问题要注意不能被看做出版业全貌的写照。当前出版业管理总的来说是严格的，要防止社科领域的其他出版空间受到牵连，保持那些空间很重要。必须做到一边彻查教材问题，一边保护出版业的整体繁荣。希望不仅管理者，网上的舆论力量也能保持这个意识。

中国教育部下属的人民教育出版社（人教社）出版的小学数学教材插图近日被指人物面目奇特，毫无美感。随后还发现插图有色情暗示，画错国旗，儿童穿美国星条旗衬衫等。一些舆论指插图事件并非只是绘画者的水平问题，背后还有不良动机，甚至是西方势力渗透。

中国教育部上周六责成人教社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保今年秋季学期开始使用新教材，同时要求全面排查全国中小学教材。