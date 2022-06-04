李家超：香港绝不许2019年反修例风波再现

香港候任特首李家超明确表态，有信心不让2019年反修例风波再次发生。

《香港国安法》实施近两年，李家超昨天（3日）接受香港中通社专访时说一句让市民安心的话：“我绝对有信心，2019年的事情不会再发生。”

昨天是传统端午节，也是传说驱除瘟疫的节日。

李家超在专访中提及，香港回归25年来，相信很多人和他一样，对2019年修例风波事件印象最为深刻，当时香港受到破坏和伤害，整座城市近乎瘫痪。他说：“我在对抗暴力，和市民感同身受，非常心痛，但也认识到居安思危的重要性。”

被问及这样的事情会否再发生，李家超语气坚决脱口而出：“我绝对有信心不会再发生。他解释，香港现在的安全风险，特别是国家安全风险是受控的，再发生这么大型的攻击是不可能的。

李家超提醒，“但这不代表，没有一些较零星或个别的案件。”例如近期就有一些本土恐怖主义的案件，有香港人被拘捕，还找到了爆炸品和大量证据。

李家超强调，这些是零星个案，必须阻止蔓延；特区政府的情报收集以及系统设计也已得到强化，“一些信息，我们很早就掌握了”。

他举例，特区政府会特别盯著一些非法资金的流动，因为很多犯法的行为，如果没有资金是做不到的，所以在非法资金的流动方面会很小心监察。

李家超说：“在不同领域，情报收集加强了，系统强化了，整体忧患意识也强化了。我很有信心，这种风险我们是可控的，能处理的。”

李家超形容，这就像台风来之前，必须做好防风玻璃一样。

谈及与陆港通关事宜，李家超说，会努力与大陆沟通香港市民期待的通关事宜，但要务实考量香港疫情和大陆疫情管控的重要性，现实仍有很多挑战要克服。

他说，明白很多市民希望可以尽快通关，但也要知道香港目前每天的新增冠病确诊病例还徘徊在三百多起、四百多起；另一方面，大陆的防疫措施也面对不同的压力，希望通关的考虑可以不增加大陆的防疫风险，并且这些风险必须是可控的。

李家超表明，上任后会跟大陆沟通了解，达到什么情况会有通关的可能性。而目前香港需要尽量努力创造有利的条件，移除可能的障碍，最重要的还是做好自己的防疫工作。但也要务实一点，要明白最终是大陆决定。

李家超多次提到会努力，但也希望市民做好心理准备，通关需要一段时间，不会是容易达致的事情。他呼吁市民一起努力，营造氛围，包括积极接种疫苗、将风险维持在可控的程度，“否则我们自己的疫情都做得不好的话，也很不公道，去跟大陆谈任何通关的可能性。”

他强调会尽力反映香港的情况和期望，但大家要有心理准备，事实上这并不会是容易的；而且最终决定，也是大陆考虑疫情整体情况做出的。