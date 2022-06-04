美国环太军事演习未邀请台湾

美国总统拜登上任后首次环太平洋军事演习预计6月29日至8月4日举行，美国海军公布今年的环太军演共有26个国家和地区参与，但台湾和中国大陆均未在受邀名单之列。

据台湾《联合报》报道，去年12月，美国总统拜登签署国会通过的国防授权法，其中建议美国防部邀请台湾参加2022年环太平洋军演。当时台湾总统府与外交部都感谢美国以具体行动，持续力挺台湾。中国大陆曾表达强烈抗议。

今年4月，台湾国防部副部长柏鸿辉空军中将在立法院被质询是否接到美国邀请参加环太军演，柏鸿辉说：“我们还在积极争取当中，过去环太平洋演习参与国家都是用观察员身份去看。”

中国大陆曾于2014年受邀参与环太平洋军演，但2018年美国不满大陆在南中国海的军事扩张行动，撤回邀请，今年海峡两岸都未受邀。

国民党立委、立法院外交国防委员会召委江启臣说，在中国大陆被排除环太平洋军演后，环太军演就被视为“有针对性”，在美中关系上是个敏感议题。江启臣分析，如果将台湾纳入军演，美国也担心会让中国大陆误解。

江启臣认为，拜登在两岸关系上，对政治主权的界线掌握得相当清楚，就是尽力不要刺激中国大陆的底线。

民进党立委何志伟说，台湾在国际角色扮演上，是很重要的杠杆，是否参加环太军演，都值得继续观察。整个印太地区，大家都希望维持现状，应该更务实来看待此事。

环太军演号称是全球最大规模的国际海上军事演练，今年环太军演共26个国家和地区参与，包括美日印澳四方安全对话（QUAD）四个成员国，及五个南中国海国家，演习地点在夏威夷群岛与南加州海域，将涵盖反潜、反舰、制空战等课题。包括日、韩、新加坡等国都参与。

这是中国外长王毅连环访问南太平洋岛国之后，西方国家组织最大规模的军事演练。