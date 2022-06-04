神舟十四号载人飞船明早发射

神舟十四号载人飞船将于明天上午发射，三名飞行乘组人员也已确定。

据新华社报道，据中国载人航天工程办公室介绍，空间站阶段飞行任务总指挥部今天上午（4日）9时，在酒泉卫星发射中心召开神舟十四号载人飞行任务新闻发布会，通报此次任务有关情况。

中国载人航天工程办公室今早透露，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，神舟十四号载人飞船将于5日上午发射，发射时间瞄准北京时间6月5日上午10时44分。

中国载人航天工程办公室还说，经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，神舟十四号飞行乘组由航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲组成，陈冬担任指令长。

另据人民日报报道，中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在新闻发布会上介绍，神舟十四号载人飞行任务是空间站建造阶段第二次飞行任务，也是该阶段首次载人飞行任务，航天员乘组将在轨工作生活六个月，任务主要目的，为配合问天实验舱、梦天实验舱与核心舱的交会对接和转位，完成中国空间站在轨组装建造；完成空间站舱内外设备及空间应用任务相关设施设备的安装和调试；开展空间科学实验与技术试验；进行日常维护维修等相关工作。

按计划，神舟十四号载人飞船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，与天和核心舱及天舟三号、天舟四号货运飞船形成组合体。在轨驻留期间，神舟十四号飞行乘组三名航天员将迎来空间站两个实验舱以及天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的来访对接，并与神舟十五号飞行乘组进行在轨轮换，于12月返回东风着陆场。

央视新闻报道，神舟十四号载人飞行任务发布会通报，神舟十四号任务期间，将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的太空空间站建造，建成国家太空实验室。神十四号载人飞船将继续开展天宫课堂，并将首次利用位于问天实验舱的气闸舱实施两到三次出舱活动。