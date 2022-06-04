港府批美国宗教自由报告内容为失实描述

美国前天（2日）发表涉港的《2021年全球宗教自由报告》，举例指《香港国安法》实施后，香港的宗教自由受到影响，港府对此表达强烈反对，并认为是失实描述。

据美国国务院官网消息，《宗教自由报告》指出，《基本法》保障宗教信仰自由和进行宗教活动的自由，引述法轮功人士称，《香港国安法》实施后政府的宽容度下降，同时还引述其他宗教人士称，国安法虽未损害进行宗教行为的能力，但关注法案生效后，一些活跃于修例事件的公民团体与宗教团体自我审查的情况。

报告提到，曾撰文反对实施国安法的浸联会会长罗庆才，4月突然辞职移居海外，称他担心留在香港会遇到报复，并提到好邻舍北区教会停运。

报告还指，美国驻港总领事及工作人员与特区政府官员会面时，多次表达关注包括宗教团体在内的香港公民社会空间正在缩小。

据网媒“香港01”报道，港府发言人说：“自《香港国安法》实施后，香港社会得以由乱转治。《香港国安法》确保香港特区能坚定不移并全面准确贯彻‘一国两制’、‘港人治港’、高度自治的方针，并清楚订明香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港特区居民根据《基本法》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的包括言论、新闻、出版、结社、集会、游行、示威的自由在内的权利和自由。《香港国安法》规定的四类危害国家安全的罪行定义严谨，奉公守法的人士不会误坠法网。”

港府发言人强调，执法部门在《香港国安法》或任何本地法例下，均根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。