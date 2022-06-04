日媒：因应台海紧张情势 日本拟首派现役自卫官驻台

鉴于中国大陆在台湾周边的军事行动日益频密，日本政府打算最快今年夏天派遣防卫省（国防部）现役自卫官常驻台湾，这将是日本首度派遣防卫省现役自卫官驻台。

据日本产经新闻报道，日本目前派出一名退休防卫省自卫官驻台，但相关人士认为，为了加强蒐集情资的能力，应派遣防卫省现役官员驻台。

日本政府打算派驻台湾的防卫省现役官员并非武官，而是文官，与目前驻台的退休自卫官加起来共两人。

报道说，日本1972年与中国大陆建交后，与台湾就没有邦交，由日本台湾交流协会台北事务所负责实质的使馆业务。派驻日本台湾交流协会的职员采取派任民间人士形式，由外务省（外交部）、经济产业省（经济部）、警察厅（警政署）、海上保安厅（海巡署）等现任官员借调派驻。

日本台湾交流协会事务所内部有安全保障担当主任，相当于驻外使馆的防卫驻在官，至今防卫省都派遣相当于少将阶级的退休自卫官驻台。

1996年台海危机之际，日本因为蒐集军事情报工作做得不够充分，所以在2003年设立安全保障担当主任，但日本政府顾虑中国大陆会反弹，一直未派遣现役自卫官担任此职。

报道指出，中国大陆在台湾总统蔡英文执政后，加强在台湾周边的海域、空域的军事行动，几乎每天派军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），加强挑衅行动。

鉴于这种状况，日本政府与执政党内部人士认为，为了加强蒐集资讯，与台湾政府交流讯息，派驻台湾的安全官员应升格为现役自卫官。

相关人士说，日本政府考虑到对日中关系的影响，这次打算派遣的虽是现役防卫省官员，但仅止于派遣防卫省的文官。

产经新闻分析指出，日本政府打算派驻现役的防卫省官员驻台，在日本的安全保障上可说是前进一步。台湾的军事相关资讯必要性逐渐增高，至今日本政府仅派一名退休的自卫官驻台，被认为在资讯蒐集、与自卫队沟通上可能让人感到不安。

据报道，近年来台海局势紧张，日本有必要研拟台湾有事时如何撤侨的方法，也可能是美国要求日本假定台湾有事时应如何分工合作。基于此观点，日本与台湾的安全保障当局交换资讯的必要性提高。