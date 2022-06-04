秦刚盼中美关系早日重回健康稳定发展正轨

中国驻美国大使秦刚说，中美关系正处于关键关口，希望中美双方共同努力，推动两国关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚当地时间2日在美国休斯敦亚洲协会得克萨斯州分会发表讲话时说，中美关系是当今世界最重要的双边关系之一，正面临空前复杂严峻的挑战。两国正处在新一轮相互发现、认知和调适的过程中。这不仅事关两国17亿人民的福祉，也事关世界和平与繁荣。

秦刚说，美国国务卿布林肯上周发表对华政策演讲的核心要义是美国要集中全部力量同中国开展全面、激烈的战略竞争。布林肯的讲话暴露了美国对时代、对中国的严重误解误判，凸显了中美双方在一些重大问题上的分歧。

对此，秦刚就中美关系的“初心”连发三问：我们今天所处的是什么样的世界？中美作为两个大国应该如何建设好自己的国家，并且为世界的和平与繁荣作出贡献？什么才是中美正确的相处之道？

秦刚指出，随着全球化和科学技术的发展，世界已经成为利益交融、休戚与共的命运共同体。面对各种全球性挑战，任何国家都不能独善其身或独霸天下。那种与少数一些国家联盟、遏制打压另一些国家的做法，那种以意识形态划线、渲染“民主与威权对决”的做法，那种把自己的价值观和意志强加于人的做法，只会严重撕裂这个世界，制造无穷无尽的祸端。今天的世界不应再发生热战，也不应回到冷战，不应有霸权主义、集团政治和冷战思维的容身之地。

秦刚说，中国发展的目的就是“既立己、又达人”，而不是以超越谁、取代谁、竞赢谁为目标。中美在某些领域的确会有竞争，但应是公平、健康的竞争，竞争目的是相互促进，使彼此发展得更好、更快、更强，而不是零和博弈、赢者通吃。

秦刚说，对于美国所说要加大对本国发展的投资、提高自身竞争力，中国表示欢迎并祝愿美国成功。中国同时希望美国不要把遏制打压别国作为自己发展的目标，那只会使自身发展误入歧途。

秦刚强调，“相互尊重、和平共处、合作共赢”才是中美正确的相处之道。他访问了不少美国州市，看到的是中美合作给两国人民带来的实实在在的好处，听到的是美国各界希望中美关系健康发展的呼声。他希望华盛顿的决策者们也能倾听和顺应两国民意和民心。

秦刚指出，中美关系应该基于理性和事实，而不是基于谎言、误判和虚假信息。中美间的差异不应成为妖魔化、污名化的借口，两国间的分歧也不应成为敌意和对抗的理由。“我们不仅要正视分歧、管控分歧，更要化解分歧、超越分歧，扩大两国之间的最大公约数。我们不仅要应对危机，更要预防危机，防患未然。”

对于台湾问题，秦刚说，台湾问题是中美关系中“最重要、最敏感、最根本”问题，一个中国原则是中美关系的基石，美国应恪守在中美三个联合公报中就台湾问题所作承诺，而不是不断虚化掏空一个中国原则，支持纵容“台独”，搞“台湾地位未定论”，制造台海局势紧张，危及地区和平稳定。

秦刚总结讲话时说，中美关系正处于关键关口，何去何从需要双方共同作出正确选择。希望中美双方共同努力，推动中美关系的航船穿过当前的风暴迷雾和激流险滩，早日回到健康稳定发展的正确轨道。