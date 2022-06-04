维园半封闭防非法集会 料有近万港警全市戒备

今天是“八九事件”33周年，继香港康乐及文化事务署昨天（3日）傍晚宣布，从昨晚11时起关闭维多利亚公园部分范围，以防非法集会。有消息称，香港警方今天（4日）将派出近万名警员在全市戒备。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港警方昨晚呼吁市民不要参与、宣传或公布任何未经批准集结及受禁的群组聚集，以及避免聚集，并预告今天将于相关地点部署足够警力，迅速果断执法，包括进行拘捕。

康文署人员昨晚11时如常封闭维园，有数十名警员在场戒备。消息称，香港警方今天加派近万警力于全港戒备，以防有不法分子搞事，并重申参与任何未经批准的集会，一经定罪可判监五年，宣传或公布未经批准集结最高可判处监禁12个月。

《香港国安法》去年生效后首个“八九事件”纪念日，香港警方动用《公安条例》封闭维园，当时动员7000警力在全港戒备，今年是港府连续两年围封闭维园。

随着支联会去年解散，今年再没有民主派组织举办大型悼念“八九事件”活动。有民主派人士表明，目前公开悼念“八九事件”的成本非常大，相信港人会以自己的方式悼念，承传历史；亦有人选择低调派发蜡烛，让烛光再次在香港点燃，也让前人所做的事得以延续。

悼念“八九事件”烛光集会绝迹于香港，但在英国、美国、法国、德国、澳大利亚及台湾等多个城市，均有海外港人举办悼念活动，延续悼念烛光。

八九民运人士王丹将出席位于苏格兰爱丁堡的烛光晚会。创作“国殇之柱”丹麦雕塑家高志活将在捷克布拉格出席“国殇之柱”揭幕典礼。前民主党立法会议员许智峰将现身澳洲阿德莱德出席烛光集会。

英国上议院议员阿尔顿（David Alton）发推文，图片显示香港自由委员会（the Committee for Freedom in Hong Kong）在“八九事件”前夕将支持民主字句投射到伦敦市中心的塔桥上。

在台湾，华人民主书院等团体将在中正纪念堂民主大道举办一系列纪念活动，除下午6时40分在台北民主大道举行悼念晚会外，还有跨境艺术展、重建“国殇之柱”等活动。