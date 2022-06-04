河南一大学生拨打120未获救助离世 郑州卫健委成立调查组

河南一大学生拨打120求救的录音昨天在网上热传。据了解，大学生彭某某5月17日拨打120后，急救中心当时并未派出救护车，两小时后彭某某才在室友协助下被送入医院进行手术，并于5月30日因脑出血离世。录音曝光后，郑州市卫健委昨晚对此回应，已成立专项调查组，正对该情况进行调查。彭某某家长昨晚透露，女儿学校转告他，让他今天到郑州市卫健委协商解决。

综合澎湃新闻和黄河网报道，网传长达八分钟的通话录音中，急救中心工作人员不断说“你到底咋回事啊”“20多岁的人了”“要不要救护车”“我感觉你没事”这样的话。而在挂断电话后，急救中心并未派出救护车，直到两个小时以后，同寝室同学回到宿舍再次拨打120，救护车才到达现场。然而彭某某仍在5月30日因脑出血离世，年仅20岁。

彭某某父亲透露，孩子突发疾病的时间是5月17日，当天下午4点左右，他们赶到郑州，18日看孩子手机时，才发现她曾在17日上午10点27分主动打过120求救。为了弄清楚孩子为什么与120急救中心通话时间长达8分钟，他们向辖区龙子湖派出所报警，之后在派出所听到了这段网传的通话录音。

在料理完孩子后事以后，他昨天上午向郑州市卫健委反映相关情况，希望能追究郑州市120急救中心的责任，但没有得到积极回复。于是他选择在网络上曝光此事，希望引起相关部门的重视。

通话录音在网络被曝光后，急救中心工作人员的态度和专业问题引发网民关注。郑州市卫健委昨晚发文回应称，网络反映郑州120延误救治大学生一事，郑州市高度重视，郑州市卫健委已成立专项调查组，正对该情况进行调查，调查结果将予以公布。

据彭某某父亲透露，5月17日中午1时左右，家人接到女儿同学电话，知道孩子出事以后，当日下午4点他们到达郑州，赶到孩子所在医院。见到孩子时，她已经陷入昏迷，虽然也进行了手术，但此后一直靠呼吸机维持生命，直到5月30日因脑出血去世。

据报道，录音内容显示，彭某某拨打120时似乎呼吸非常困难，并说自己头疼，接线员则告知她尽量用鼻子呼吸。随后接线员多次与彭某某确认位置，请她向室友确认位置或加微信将位置发给接线员。彭某某则回复说室友不在，并再次努力说出“郑州河南大学”。通话后半段，彭某某几乎难以回复接线员的问题，接线员则表示不说清楚位置无法派车。

不少网民对急救中心是否规范、专业提出质疑，并表示如果工作人员再多一点责任心和同理心，兴许彭某某能及时得到救治。

