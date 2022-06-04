神舟十四号航天员在太空过国庆和中秋

神舟十四号载人飞船三名航天员今年将在太空过中国国庆和中秋节。

综合中国央视新闻、新华社和中新社等报道，神舟十四号航天员乘组今天（4日）在酒泉卫星发射中心问天阁与媒体记者集体见面。

神舟十四号乘组航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲均为中国第二批航天员。其中陈冬参加过神舟十一号载人飞行任务，刘洋参加过神舟九号载人飞行任务，蔡旭哲是首次飞行。

陈冬在见面会上说：“从年龄上看，我们乘组三人相对年轻，但我们有充分的准备，火热的激情，十足的信心。六年前的太空生活结束后，我对太空的渴望与日俱增。六年前是想上太空，现在是更想上太空，感受就是这么简单。”

刘洋说，六个月的时间，工作还是非常繁忙的。“神舟十四号乘组将首次在太空过国庆和中秋，海上生明月，天涯共此时，相隔千里心不隔，漫天星辰闪烁是我们对祖国和同胞最美好的祝福和问候。出舱活动是每名航天员都必须掌握的技能，相信大家一定会在浩瀚太空一次次看到我们的身影。”

蔡旭哲说，经过12年的准备，即将出征太空，他感到既高兴又自豪，但更多的是责任和使命，太空出差半年，最期待的是两个实验舱与核心舱对接以后，太空家园建成的那一刻。工作之余，也会尽情领略太空美景。

今年44岁的刘洋是中国首名进入太空的女航天员，时隔10年再上太空。2012年6月16日，刘洋与另两名航天员景海鹏和刘旺，搭乘神舟九号载人飞船升空，在13天的太空生活中，神舟九号乘组共同完成多项在轨技术实验，并完成中国首次在轨手控交会对接，为中国载人航天事业作出了重要贡献。

刘洋说：“神九任务让我至今想起来还是感觉特别幸福，因为能够得到大家的信任，去执行国家首次载人手控交会对接任务，真的觉得特别幸福。我非常喜欢神九任务标，因为在这个任务标上第一次有了“凤”的标志。”

经过两年多的刻苦训练，刘洋和另两名航天员陈冬和蔡旭哲如今都已具备执行任务的能力，只待搭乘神舟十四号一飞冲天。十年光阴荏苒，刘洋现在的身份已不只是一名航天员，同时也成为两个孩子的母亲。这次到太空出差半年，孩子们也给刘洋定了一些任务。

刘洋说：“第一个任务，我要安安全全顺顺利利完成任务，我想我一定能做得到；第二个是希望我在太空多拍一些照片回来，可以和同学们共同分享宇宙美丽景色；第三个任务，我是对他们有很多美好的祝福祝愿，我也有很多心里话，我答应他们在这183天时间里面，我会把这些写进满天的星辰，我答应他们的事情，我相信我一定会做到。”

与刘洋同龄的神舟十四号乘组指令长陈冬，在2016年接下神舟十一号任务，担起首次太空之旅，当时在太空驻留33天，刷新了当时的纪录。

陈冬说，当时完成首趟太空之旅后，有个小目标就是希望能够再上一次太空，把中国荣耀写满太空。还有个大目标就是我们所有航天人一起努力，把中国建设成为航天强国。

今年46岁的蔡旭哲2010年5月经过层层选拔，进入中国第二批航天员队伍。在报名时，担任带飞教员的蔡旭哲正在执行外出任务，险些与选拔失之交臂。从飞行员选拔为航天员的12年来，他一直在准备着，期盼飞上太空。