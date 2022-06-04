赴广州列车贵州榕江站撞上泥石流脱轨酿1死8伤

一趟由贵州开往广州的中国列车今天（4日）上午在驶进站前撞上泥石流导致脱轨，造成一死八伤。

澎湃新闻引述中国铁路成都局集团有限公司官方微博消息报道，6月4日10时30分许，贵阳北至广州南的D2809次旅客列车行驶在贵广线榕江站进站前的月寨隧道口时，撞上突发溜坍侵入线路的泥石流，导致7号、8号车发生脱线，造成一名司机、一名列车员与七名旅客受伤。

铁路部门迅速启动应急预案，受伤人员已送往榕江县医院进行全力救治，受伤旅客和列车员均已得到妥善治疗，没有生命危险，动车司机不幸死亡。列车上其他136名旅客已安排转运疏散。目前，现场救援工作已全面展开，事故原因正在调查之中。

据贵州消防微博消息，6月4日，贵州省黔东南州榕江县高铁站内发生一起高铁脱轨事故。当地消防救援队伍第一时间出动了11车52人赶赴现场救援。

中新社引述“中国铁路”微信公众号4日消息报道，贵广线榕江站D2809次列车撞上泥石流脱线事故中，列车值乘司机不幸殉职。

经车载数据分析，值乘司机在列车行驶至榕江站进站前的月寨隧道内时发现线路异常，在五秒钟内采取了紧急制动措施，列车滑行900多米。高速铁路的防撞墙和轨道结构的整体防护作用避免了列车颠覆坠落。

事故发生后，一名列车员、七名旅客被迅速送至榕江县医院进行全力救治，已得到妥善治疗，没有生命危险；列车上其他136名旅客已安排大巴到从江站转运。

“中国铁路”文章介绍，中国国家铁路集团党组书记、董事长陆东福第一时间到全国铁路调度指挥中心指挥事故救援工作，指派国铁集团总经理、党组副书记杨宇栋带队立即赶赴现场组织救援工作。

陆东福要求中国铁路成都局集团公司要把救人摆在第一位，快速全力抢救受伤人员，细致做好其他旅客安抚转运工作；各方救援力量要迅速赶赴现场，全力组织抢险救援，尽快恢复线路开通。

公开资料显示，榕江站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县，是中国铁路成都局集团有限公司管辖的三等站，是贵广高速铁路在榕江县设立的一个车站，2013年12月30开工建设，2014年8月进行试运行，2014年12月26日正式竣工交付使用。

2021年1月15日，D2809次（贵阳北-广州南）正式载客运行，这是西南地区首趟跨省开行的动车组。D2809次动车起点站为贵阳北站，途经龙里北、三都县、从江、桂林西、恭城、钟山西、贺州、肇庆东，终点站为广州南站。

榕江站位于三都站和从江站之间。正常情况下，D2809从贵阳北的出发时间是9时，9时58分到达三都站，10时41分到达从江站，在榕江站并不停靠。这趟列车途经从江、桂林西和贺州等站点，原计划于下午2时34分到达广州南站。

央视新闻4日消息，贵阳高铁工务段透露，受事故影响，贵阳北站开往广州的动车全部停运，广州至贵阳方向的动车全部停靠晚点。

另据国家突发事件预警信息发布网显示，从4日1点33分起，榕江县气象台连续发布多条气象预警信息。其中，榕江县气象台于6月4日凌晨4时16分发布大雾黄色预警信号：“预计未来12小时我县部分路段将出现能见度小于500米的大雾。” 上午7时16分继续发布雷电黄色预警信号：“预计未来三小时我县水尾、古州、忠诚等乡镇雷雨天气持续，可能会造成雷电灾害事故，请注意防范！”而榕江高铁站正位于古州镇境内。