吕秀莲轰陈时中：要选明天就宣布让出部长位子

台湾疫情高峰替年底县市长选战增添变数。民进党台北市、桃园市长参选人未定，前副总统吕秀莲今天（4日）出席台中特展活动时说，卫福部长陈时中要参选明天就宣布，让出部长位子。

据台湾《联合报》报道，吕秀莲要陈时中不要一心二用，若要参选“明天就对外宣布”，若不选也要尽早表态，否则民进党台北、桃园市长参选人都虚位等他，“这样公平吗？民主吗？”

吕秀莲说，她不是防疫专家，2003年沙斯来袭时，她陪同前总统陈水扁与公卫专家建立标准操作程序（SOP）。刚开始，她看到中央流行疫情指挥中心做得不错，但现在台湾民众逐渐丧失信心，这是政府需要严重面对的课题。

吕秀莲说：“陈部长您已经够辛苦了，请您不要一心两用，若要选举，早一点宣布参选，将攸关全台生命健康的大权交出来。”

吕秀莲指出，过去给陈始终很多权力，“在行使过程中有些已经超过宪法许可”，若要继续担任卫福部长，请赶快宣布不选举；若要选举，请明天宣布参选，让出大位。”

在被问及是否支持交通部前部长林佳龙参选台北市长？吕秀莲说，对她来说选举不重要，因为两年就要选一次。目前两党民主都呈现倒退现象，党内民主需要党内初选，若主席可以掌握提名大选，代表党内民主完全停摆。

她也说，台湾的民主因为台湾民众戴起口罩，民意声音传不出来，现在台湾民主呈现倒退现象，是最大的隐忧。台湾民众要面对中国大陆的威胁，有谁提出守护的主张？她认为选举让政党去操决，谁当权有这么重要吗？