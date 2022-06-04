蔡英文：八九集体记忆在香港被抹灭 台湾更应坚守民主

今天是“八九事件”33周年，台湾总统蔡英文在面簿发文说，“八九事件”的集体记忆在香港正被系统性的抹灭，世界威权主义也正在扩张，台湾更要坚守民主价值。

蔡英文今天（4日）中午在面簿写道，33年前的今天，发生了“八九事件”，多年来始终维持以烛光晚会纪念“八九事件”的香港，今年首度完全没有相关集会申请。香港多所大学中，关于民主与“八九事件”精神的雕像，也莫名遭到移除。

蔡英文说，关于“八九事件”的集体记忆，在香港正被系统性的抹灭，但相信蛮横的手段，无法抹去人们的记忆。当民主受到威胁，而世界威权主义也正在扩张，台湾更需要坚守民主价值，并且和共享民主自由理念的国际伙伴坚定互相扶持。

台湾前总统马英九同天也在面簿发文，呼吁中国大陆勇于面对历史、承担责任，才能往前迈进。

马英九指出，中国大陆如能真诚面对、平反“八九事件”这个历史创伤，不但在国际上能有非常正面的形象，两岸也不会越走越远。除呼吁大陆，也应该反求诸己，更谨慎地检视台湾的民主发展。

马英九说，台湾虽然挥舞着民主大旗，但在民进党政府执政下，却逐渐坠入不自由的民主，举凡关闭电视新闻台、清算在野党、对民众“查水表”、干预司法、全面绿化独立机关、修法帮涉贪的前总统除罪、运用大内宣误导台湾民众、制造仇恨等行径，只因为这些行径合乎所谓“抗中保台”的政治正确，国际舆论上似对这些戕害台湾民主自由的举措视而不见，令他深以为忧。