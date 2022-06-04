四川建议试行企事业单位2.5天弹性作息助住宿餐饮业恢复

四川省统计局发文指出，旅游市场将在疫情反复影响下阶段性复苏，本地游和近程游仍是疫情防控常态化条件旅游业赖以生存的基础市场，统计局因此建议试行企事业单位周末2.5天弹性作息，引导干部职工带头旅游消费。

根据澎湃新闻报道，四川统计局在《一季度四川商贸经济运行情况分析》中指出，一季度，四川消费市场在两轮散发疫情冲击下，实现社会消费品零售总额5917亿元（人民币，下同，约1221亿新元），同比仅增长5.1%，远低于正常年景增长水平。与全年增长8.0%的目标任务还有较大差距，要完成全年目标任务，需后三季度平均增长9%左右。同时，四川增速虽在全国排名第7位，但这是在去年一季度低于全国4.0个百分点的基础上实现的，也仅比受东部较大疫情影响明显拉低的全国平均水平快1.8个百分点，表明四川消费品市场运行较去年承压更加明显。

四川省统计局分析，一是消费市场受压力传导作用明显。今年以来，四川消费市场受到疫情持续扰动，显现消费信心明显不足。城镇和乡村居民人均消费支出同比分别增长5.3%和7.3%，与2021年同期相比分别回落2.0和2.7个百分点。市场预期和企业信心也出现了波动。3月，服务业PMI为47.7%，已回落至荣枯线以下，住宿和餐饮业等接触性、聚集性服务业经营消费活动明显放缓。

二是稳市场主体和稳就业压力明显增大。截至3月，关停并转和破产注销的限额商贸企业（单位）有1562户。其中批发和零售业919户，占限额以上商贸企业（单位）的7.2%，比上年同期扩大了2.8个百分点；住宿和餐饮业643户，占限额以上商贸企业（单位）的8.7%，比上年同期扩大了4.1个百分点。同时，劳动工资数据显示住宿和餐饮业就业人员同比减少7.4%，表明了疫情冲击下的企业稳定发展和劳动者稳定就业等受到了较大影响。

三是实体商贸企业面临较多困难。一季度，纯实体经营的限额以上批发和零售业企业实现商品零售额同比增长9.5%，比纯线上经营的批发和零售业企业增速低8.0个百分点。同时餐饮企业通过互联网实现的餐饮收入增速依然较快，一季度，通过互联网实现的餐饮收入同比增长29.6%，但与去年同期184.2%的增速相比明显放缓。

四是微型企业抗风险能力明显偏弱。从限额以上单位来看，批发业中的微型企业占比为13.2%，一季度销售额同比下降11.5%，比限额以上批发业销售额增速低28.2个百分点；零售业中的微型企业占比为23.9%，一季度销售额同比增长6.6%，比限额以上零售业销售额增速低4.8个百分点；住宿业中的微型企业占比为9.0%，一季度营业额同比下降46.6%，比限额以上住宿业营业额增速低56.0个百分点；餐饮业中的微型企业占比为11.7%，一季度营业额增速同比下降33.7%，比限额以上餐饮业营业收入低37.5个百分点。



四川省统计局建议，在发放消费券方面。需深入分析总结前几次发放消费券的撬动效应，进一步有针对性地增发消费券，拉动消费增长。在解决就餐“停车难”方面。部分美食一条街、商圈、居民聚集地等应允许用餐客人在不影响交通的情况下，临时占道停车。在推动家电、家具等消费方面，可在坚持房住不炒的前提下，适度松绑当前调控政策，提振消费品市场。在助企疏困方面，要加大对企业的宣传力度，保证企业应知尽知。加大减税降费力度，精简优化政策申请手续，加快留抵退税进度。

统计局还建议，要深挖旅游资源潜力，助推住宿和餐饮业恢复。“露营”、“民宿”、“乡村游”等成为出游热搜词。总体来看，居民出游意愿强烈，旅游市场将在疫情反复影响下阶段性复苏，本地游和近程游仍是疫情防控常态化条件旅游业赖以生存的基础市场。建议试行企事业单位周末2.5天弹性作息，引导干部职工带头旅游消费，利用周末外出休闲度假，并推出“优惠套餐”“大礼包”等惠民措施。应顺应消费者新需求，大力发展“旅游+康养”、“旅游+研学”、亲子定制游、“音乐会+露营”、“乡村+体验式”等文旅融合项目，拉动餐饮消费、文创商品和住宿消费等二次消费增长。

要有效扩大中等收入群体，提振居民消费信心。今年以来，住户本外币存款余额保持较为稳定的增长趋势，但居民短期本外币消费贷款余额增速由2021年12月底的16.9%加快至2022年3月底的20.5%，表明“借钱”消费的比重在上升，一定程度上反映了居民消费需求与收入增长速度之间的差距。需要加大“扩中、限高、提低”收入改革力度，不断扩大中等收入群体数量，提高低收入群体收入水平。需要进一步健全社会保障体系，根本性地减轻居民在教育、医疗、养老、住房等方面的后顾之忧，降低居民预防性储蓄支出，减轻居民房贷负担对支出的挤占。

除四川之外，陕西省商洛市统计局近期也发布《2022年一季度商洛市消费品市场运行分析》也提到，消费信心仍需持续提振。近期国内疫情多点暴发，疫情的不稳定性和疫情防控的常态化，影响务工的稳定度，导致居民收入减少，抑制居民消费意愿，且部分居民养成良好的防疫习惯，少出门、不去人员集聚地已成常态思维，将减少消费市场客流量，对全市贸易行业冲击较大。1季度全市社会消费品零售总额仅恢复至疫情前的98.5%，这一现状从目前看，短时间难以改变。

商洛市统计局还称，住餐行业经营举步维艰。疫情对住宿餐饮业的打击最大，调查显示，住餐行业2021年经营成本较2019年疫情前水平增长26.3%。今年一季度住餐业各项贷款同比下降0.43%，住宿餐饮业注销446户，住餐行业经营遭遇前所未有的挑战。

商洛市统计局建议，尽快出台市场主体纾困解难政策，特别是适当放宽对餐饮业的信贷政策，加大对限额以上住宿餐饮企业及个体户的扶持力度。加强餐饮业数字化建设，降低经营主体经营成本，减少经营压力。着力提振市场信心、稳定消费预期等。

