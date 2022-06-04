台湾新增死亡和中重症病例均写单日新高

台湾疫情持续延烧，今天新增死亡和中重症病例均写下单日新高。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天（4日）通报，台湾今天新增6万8151起确诊病例，其中6万8118起为本土病例，以及33起境外移入病例。新增中重症、死亡病例都写下新高，当中有一名一岁男童死亡、两名未满10岁男童疑似脑炎重症。

指挥中心指出，今天新增152起本土病例死亡病例，87起男性、65起女性，年龄介于未满五岁至90岁以上，皆属重度感染病例、144起具慢性病史、71起未疫苗接种。确诊日介于今年4月29日至6月1日，死亡日期介于5月18日至6月1日。一岁男童染疫后出现肺炎并呼吸衰竭，他有先天性心脏病史，是长期住院的小孩，且长期使用呼吸器。目前台湾累计14起儿童死亡病例。

指挥中心说，今天也新增496起中重症病患，包括341名中症病患、155名重症病患。当中较特殊的重症病患是两名未满10岁的男童，分别为五岁和六岁，都无慢性病史，染疫后均疑似出现脑炎症状。台湾今年累计中重症病例达7033起、其中1962人死亡。

此外，中央流行疫情指挥中心今天也再次说明，今年6月1日实施免费提供0岁至6岁幼儿五剂家用抗原快筛试剂政策，为增加保护幼儿范围，自今年6月6日起，适用对象由原来2016年1月1日以后出生的幼儿，扩大为2015年9月2日（含）以后出生之学龄前幼童，可至各快筛实名制贩售据点免费领取一份五剂家用快筛试剂。

学龄前幼童免费领取五剂家用抗原快筛试剂，将依身分证字号尾数单双号进行分流；单号星期一、三、五；双号星期二、四、六；周日皆可领取。