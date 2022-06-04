中国外交部驻港特派员公署正告美政客：立即停止荒唐的政治把戏

针对美国会众议长佩洛西、美国国务卿布林肯、美国国会等在“八九事件”前夕发表声明，搞哗众取宠的政治表演，以人权自由为幌子干涉中国内政，并对香港人权法治说三道四，企图制造对立、煽动对抗，恶意抹黑中国形象，中国外交部驻港公署发言人今天（6月4日）表达坚决反对和严厉谴责，敦促有关政客反躬自省，立即停止荒唐的政治把戏。

佩洛西当地时间3日在美国众议院办公室官网刊发的声明中说，香港在回归中国25周年的今天，北京仍违背“一国两制”政策，囚禁追求自由和法治的人，当中包括那些数十年来仍对“八九事件”记忆犹新的人。

据美国国务院官网消息，布林肯当地时间3日发声明说，1989年和平争取民主、自由和法治的示威者不会被遗忘，并提到中国及香港禁止“八九事件”烛光集会，试图遏制有关“八九事件”的记忆，美国会继续发声，并要求中国就香港、新疆及西藏等地的侵犯人权行为问责。

在美国国会及行政当局中国委员会（CECC）当地时间3日在官网发声明说，他们今天纪念“八九事件”发生的暴力镇压，因为那些通过和平方式追求民主和基本权利的人在事件中身亡、受伤或受创，至今正义尚未获得伸张。“我们立誓将在美国继续纪念‘八九事件’，直至中国和香港等地能自由且无畏地进行悼念活动。”

据中国外交部驻港特派员公署官网消息，发言人说，今日之中国，正昂首迈向全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程，今日之香港，正不断巩固由乱到治的良好局面，奋力开启由治及兴的崭新篇章。任何外部干预势力的空洞叫喊、政治作秀都阻挡不了中华民族伟大复兴的铿锵步伐，都改变不了香港繁荣发展的光明前景。个别西方国家仍妄图借炒作30多年前的政治事件对中国搞意识形态渗透、和平演变那套政治把戏，完全是搞错了时代，选错了对象，打错了算盘，注定是徒劳的！

发言人指出，当前一些西方国家民主制度痼疾积重难返，民主实践乱象丛生，“金钱政治”大行其道，“政治极化”变本加厉，言论自由有名无实。从弗洛伊德之死到本该书声琅琅的校园频频响起的枪声，从国会山暴乱到冠病死亡人数破百万，种种不堪的人权纪录和治理乱象令人触目惊心。美国政府自诩“人权高地”，却连本国公民的基本生存权都难以保障，有什么资格对以人民为中心、坚持人民至上的中国指手画脚？又有什么颜面对坚持民主法治的香港妄加评论？！

发言人强调，中国人不惹事，但也不怕事。“我们有充足的底气、强大的意志和有力的措施坚决捍卫中国主权、安全和发展利益。中华民族伟大复兴的历史进程不容阻挡，香港由治及兴的历史大势不容阻挠。我们敦促美少数政客认清形势，切实尊重中国主权，恪守国际法原则和国际关系基本准则，纠正错误、迷途知返，立即停止干涉中国内政和香港事务。任何干预破坏行为都难逃捣乱、失败，再捣乱、再失败的历史宿命，也必将遭到14亿中国人民的有力反击！”