北京新增感染者数持续下降 整体疫情进入扫尾阶段

北京市政府新闻发言人徐和建说，北京新增感染者数量持续下降，疫情总体持续稳定向好，整体进入扫尾阶段。

综合中国央视新闻和中新社报道，北京市冠病疫情防控工作今天（4日）下午举行新闻发布会，北京市政府新闻办主任徐和建在会上介绍，6月3日零时至24时，北京新增五例本土确诊病例（含一例无症状感染者转确诊病例）和一例无症状感染者，无新增疑似病例，治愈出院52例。自4月22日以来，治愈出院人数为1442例，在院治疗为378例。

徐和建说，北京新增感染者数量持续下降，治愈出院人数远高于确诊人数，疫情总体持续稳定向好，整体进入扫尾阶段，但局部仍有社会面零星散发病例，切不可掉以轻心。

北京市疾控中心副主任刘晓峰在会上介绍，截至6月3日24时，经市疾控中心评估，按照《北京市冠病疫情风险分级标准》，朝阳区崔各庄乡京旺家园第二社区近14天累计报告两例本土确诊病例，即日起由低风险地区升级为中风险地区。房山区长阳镇碧桂园小区近14天无报告本土确诊病例，即日起由中风险地区降为低风险地区。截至目前，全市共有高风险地区一个，中风险地区八个。

刘晓峰介绍，6月4日0时至15时，北京市新增本土感染者12例，丰台区七例，海淀区、昌平区各两例，朝阳区一例；普通型三例，轻型七例，无症状感染者两例；均为隔离观察人员，社会面筛查人员为零。均已转至定点医院隔离治疗，相关风险点位及人员已管控落位。