北京多措施保障高考考生出行 封管控区“一对一”送考

北京交通委员会说，结合当前全市疫情防控形势，北京市交通部门将在北京高考期间，实行多项措施保障考生安全出行，包括在封管控区开展“一对一”送考。

据中新社报道，北京市交通委今天（4日）说，2022年北京高考将于6月7日至10日进行，共计四天。结合当前全市疫情防控形势，北京市交通部门将组织网约车平台和巡游车企业在严格落实疫情防控措施的基础上，进一步增加运力、优先调度，为考生提供安全、快捷、准时的出行服务。针对丰台区封管控区考生，成立由600辆巡游车辆组成的高考护送保障车队，开展“点对点、一对一”的送考工作，保障考生安全、准时赴考。

报道称，为满足高考期间考生出行需求，北京市交通部门组织网约车平台和巡游车企业进一步增加运力、合理调度，加大社会面保障力度，对涉及考生及家长的订单优先安排、优质保障，为广大考生及家长提供快捷准时的出行服务，同时督促驾驶员严格落实疫情防控措施，及时做好车辆防疫工作，确保乘客乘车安全。

同时，由出租汽车行业协会牵头，组织出租汽车行业开展“爱心送考”活动，为考生提供免费送考服务。

据介绍，“爱心车队”活动已连续开展了15年，在每年高考季为考生及其家长进行义务送考行动，目前已有三元、银山、四合等出租汽车企业，首都的士雷锋车队、四合党员车队等一批爱心车队参与，报名驾驶员已超过570人。在严格落实我市疫情防控措施的同时，还将配备防疫物资、防暑降温物品及爱心文具等，为考生提供安全优质舒适的出行服务。

因受疫情影响，今年北京市高考另设封管控考点，用于处于封控区、管控区的考生，高考期间考生“吃住行考”一体化。

为做好丰台区封管控区域内高考考生的送考工作，北京市交通部门与丰台区政府联动，协调组织北方出租汽车公司成立高考护送保障车队，投入600辆巡游车辆，由丰台区疾控部门提前对送考车队驾驶员进行防疫培训，包括穿脱防护服、人员和车辆洗消等，集中做好车辆防护整备和集中消杀工作，为考生营造安全放心的乘车环境。

按照丰台区教育部门的安排，高考护送保障车队将开展“点对点、一对一”的送考工作，将考生由家中接送至丰台区封管控考点。完成任务后，将对车辆进行集中消杀，确保消除安全隐患。同时，安排30辆巡游车辆做好高考期间应急保障工作，为遇到突发困难需要帮助的考生提供应急服务，保障考生安全、准时赴考。

结合当前疫情防控形势，今年高考期间，北京市为常规考点设置了备用考点，如常规考点因疫情原因临时封控，北京市教育部门将通知考生转换至备用考点。为避免部分考生未接到通知或其他原因仍旧到达了原考点，无法及时赶赴新考点，北京市交通部门将协调平台组织车辆在原考点值守，及时将考生送达至新考点，为考生顺利完成高考保驾护航。