中国南方八省份发生洪涝灾害

受近期强降雨影响，中国南方八个省份发生不同程度洪涝和地质灾害，中国国家防汛抗旱总指挥部（国家防总）已将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。

据中新社报道，中国国家防总、应急管理部3日召开防汛专题视频会，与中国气象局、水利部、自然资源部会商研判，连线湖南、江西、广西等地，研究部署重点地区强降雨防范应对工作。

会议称，受强降雨影响，湖南、江西、浙江、广东、广西、贵州、重庆、福建等地一些河流发生了超警、超保洪水。福建、湖南、重庆、四川、贵州等八省（市）发生不同程度的洪涝和地质灾害。多轮降雨叠加导致土壤含水量饱和，江河底水高，极易发生山洪、地质灾害和中小河流洪水，要全力做好防汛备汛和应急处置工作。

会议要求，要压实防汛责任，特别要夯实基层防御责任，各级责任人要及时上岗到位，关键时刻下沉一线组织抗洪抢险救灾。强化监测预警，密切跟踪天气变化趋势，滚动会商研判，及时启动应急响应，提前做好各项防范措施。要重点防范山洪地质灾害，及时转移危险区民众，做好受威胁民众避险转移，并高度重视救援人员的自身安全。在做好中小河流洪水防御基础上，提前做好大江大河洪水防御准备，加强巡查防守，确保防洪工程安全。

会议提出，要密切关注四川地震灾区的雨水情发展，严防山洪地质灾害，做好水利工程和堰塞湖的排查处置工作。做好救灾救助，加大救灾资金和物资的投入力度，切实保障受灾民众基本生活。

根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于4日13时将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。国家防办派出四个专家组继续在江西、湖南、广西、贵州协助指导防汛工作。