秦刚：台湾早在近1800年前就是中国一部分

中国驻美国大使秦刚呼吁美国恪守在中美三个联合公报中就台湾问题所做出的承诺，不搞台湾地位未定论，并说台湾早在近1800年前就是中国的一部分。

中国驻美使馆前天（3日）在网站上刊登秦刚在亚洲协会得州分会的讲话内容。

秦刚强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最根本的问题。一个中国原则是中美关系的基石。台湾早在近1800年前就是中国的一部分，比美国建国早1500多年。

他说：“美方应该恪守它在中美三个联合公报中就台湾问题所作郑重承诺，而不是不断虚化掏空一个中国原则，支持纵容‘台独’，搞‘台湾地位未定论’，制造台海局势紧张，危及地区和平稳定。”

讲话稿并没有出现支持台湾早在近1800年前是中国一部分的原因和证据，但中国台湾网在2001年曾报道，中国地方志协会常务理事、河南省地方史志协会副会长、编审杨静琦引述《三国志》和地方志书《临海水土物志》，强调早在1800年以前的史志记载中，台湾就是中国临海郡的一个州。

秦刚认为，中美两国正处在新一轮相互发现、认知和调适的过程中，并指美国国务卿布林肯上个月发表对华政策演讲，核心要义就是美国要集中全部力量同中国开展全面、激烈的战略竞争；这篇讲话暴露了美国对时代、对中国的严重误解误判，凸显了中美双方在一些重大问题上的分歧。

他说：“归根结底，我们发展的目的就是既立己、又达人，而不是以超越谁、取代谁、竞赢谁为目标。中美在某些领域的确会有竞争，但应是公平、健康的竞争，竞争目的是相互促进，使彼此发展得更好、更快、更强，而不是零和博弈、赢者通吃。我们应该公平地比一比，怎么把国家治理得更好、让本国人民安居乐业，怎么为世界经济增长提供更大动能，怎么为应对气变和抗击疫情提供更多公共产品，怎么为解决地区热点问题提供更好方案，而不是比怎么迟滞对方发展、怎么干涉别国内政、怎么脱钩断供、怎么修筑小院高墙。”

秦刚认为，中美间的差异不应成为妖魔化、污名化的借口，两国间的分歧也不应成为敌意和对抗的理由。双方不仅要正视分歧、管控分歧，更要化解分歧、超越分歧，扩大两国之间的最大公约数；不仅要应对危机，更要预防危机，防患未然。