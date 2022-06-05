神舟十四号航天员已进入返回舱 准备发射

神舟十四号载人飞船今早（6月5日）即将搭乘长征二号F遥十四火箭在酒泉卫星发射中心发射升空。目前，乘组已进入返回舱，准备发射。

据中新社引述中国载人航天工程办公室消息，今天早上7时54分，神舟十四号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。

中国载人航天工程总指挥、空间站阶段飞行任务总指挥部总指挥长李尚福7时56分下达命令，陈冬、刘洋、蔡旭哲三名航天员领命出征，即将开启为期六个月的飞行任务。

据央视新闻客户端报道，目前三名航天员已到达发射塔架内部的第九层回转平台。

据央视新闻直播画面，三名航天员已进入返回舱，近乎完成准备环节，并跟工作人员挥手道别。

神舟十四号的发射时间据悉将瞄准今天早上10时44分。

神舟十四号是中国天宫空间站建造阶段的首次载人飞行任务。

据中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在昨天（4日）举行的新闻发布会上介绍，三名航天员将与地面配合，完成天和核心舱及问天、梦天实验舱的交会对接和转位，实现中国天宫空间站在轨组装建造；进驻两个实验舱建立载人环境并安装10余个科学实验机柜；为两舱组合体、三舱组合体等进行功能测试；利用问天实验舱的气闸舱实施两至三次出舱活动；开展“天宫课堂”太空授课等公益活动。

按计划，神舟十四号进入轨道后，将与天和核心舱及天舟三号、天舟四号货运飞船对接形成组合体。在轨驻留期间，三名航天员将与神舟十五号载人飞船的飞行乘组轮换，12月返回东风着陆场。

任务期间内，三名航天员也将首次在太空庆祝中国国庆节和中秋节。