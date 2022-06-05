李家超：香港公务员改革应强化危机应变能力

香港特区候任行政长官李家超说，香港公务员整体有效率有能力，但被繁复程序绑住了。他上任后将着重强化公务员的危机应变意识。

据香港中通社报道，即将在7月1日正式上任的李家超端午节（6月3日）接受中通社专访。他谈及，上任后第一件事仍是着手市民最关心的房屋问题，重点在于简化法律、行政等漫长程序，提速提效提量。

“由土地到建楼需要15到20年，实在是太漫长了。”李家超说，特区政府既然是以民为本，房屋问题不能再等，起码时间方面应该压缩。具体而言，他已要求其成立的公营房屋项目行动工作组在上任100天交第一份报告，并审视哪些项目可以在配套不足情况下，让市民提早上楼。

房屋问题背后关乎政府效率，李家超认为香港公务员整体勤奋优秀、有办事能力。他引用一些报告将香港政府效率列为世界第一，“如果政府效率被公认为世界第一，所涉及的公务员必然是做事有效率的”。

但他坦言，有些程序繁复或过时了，可能让公务员无法发挥效率；希望政府架构重组之后，从系统设计上让权限清晰一点，大家的执行也会更清晰。此外，上任后会强化团队危机意识、建立团队精神。

李家超以2019年修例风波和2022年的第五波疫情为例分析，当香港发生突发紧急事件时，超乎了公务员团队的负荷能力和应变能力，没有在问题酝酿时提早介入，导致危机发生。他说，“做领导，要在问题开始酝酿的时候，就主动加入做出指挥，我们的同事再能干，也要等指示，如果指示不来就没得做了，指示不清晰，也没得做。权责不清晰，不知道去东还是西的时候，也没有人指示，就浪费了时间。”

他说，要破除“等指示”的文化，必须先建立团队精神，营造“不分你我”的文化，才能创造“一加一大于二”的效果；如果每位同事都以解决问题为目标，就不用担心团队里出现“自己管自己”、看不到大局的情况，“处理危机要有时间意识，应该多一点指挥，少一点讨论；应该多用平时未必用的方法、未必最完美的方法，因为危机是等不了的。”