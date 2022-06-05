工行云南省分行原行长蒋玉林落马

中国工商银行云南省分行原党委书记、行长蒋玉林官宣落马。这是近日以来第二起工商银行分行行长涉嫌严重违纪违法的案件。

据中共中央纪委国家监委网站昨天（4日）援引自中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、重庆市纪委监委消息，中国工商银行云南省分行原党委书记、行长蒋玉林涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

据澎湃新闻报道，公开资料显示，蒋玉林于1975年12月参加工作，历任中国工商银行安徽芜湖市分行行长，安徽省分行党委副书记、副行长，中国工商银行云南省分行党委书记、行长，现任中国天元医疗集团有限公司董事会主席。自2020年3月26日起，蒋玉林获委任为中植资本国际有限公司执行董事及行政总裁。

目前不清楚蒋玉林涉事详情，尚待中国官方进一步调查。

在蒋玉林落马前三天，中国工商银行湖南省分行原党委书记、行长张恪理被开除党籍。

据报道，中央纪委国家监委网站6月1日晚发布了援引自中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组、湖南省纪委监委消息，宣布中国工商银行湖南省分行原党委书记、行长张恪理被给予开除党籍处分、取消退休待遇、收缴违纪违法所得。

经查，张恪理多次非法收受他人巨额财物，利用职务便利或职务影响，为他人在贷款融资、职务调整方面谋取利益。身为国有金融企业党员领导干部，张恪理却追求低级趣味，沉迷赌博。除外，张恪理在职期间疏于管理，导致工商银行资产和声誉出现风险。他丧失理想信念，背弃初心使命，对中共不忠诚不老实，隐匿违纪违法所得、打探案情对抗组织审查；违反中央八项规定精神，多次收受影响公正执行公务的礼品、礼金；组织观念淡薄，隐瞒不报个人有关事项；公私不分，侵犯集体利益。

公开资料显示，张恪理1983年1月加入中国共产党，1983年8月参加工作。张恪理历任工商银行总行工交信贷部副主任、工商银行总行风险管理部总经理、工商银行福建省分行副行长、工商银行广西壮族自治区分行行长、工商银行湖南省分行行长、工商银行工会工作委员会常务副主任。2016年6月，张恪理退休。2021年12月，已卸任五年半的张恪理被查。