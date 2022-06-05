澳洲指中国军机在南中国海地区拦截澳军机

澳大利亚国防部今天（5日）指一架中国战斗机上个月在南中国海地区，拦截一架澳洲军机。

综合路透社和澳洲天空新闻报道，国防部在声明中说，澳大利亚皇家空军P-8海上侦察机5月26日在南中国海的国际空域执行例行海上侦察工作时，被一架中国歼-16战斗机拦截。

国防部指战机为了拦截而做出危险动作（dangerous manoeuvre），对P-8飞机及机组人员的安全构成威胁。

澳洲总理阿尔巴尼斯在珀斯告诉在场记者，澳洲政府已就此事通过适当渠道，向中国表达关切。

阿尔巴尼斯说：“这是不安全的，我们已向中国政府提出适当交涉，表达了我们对此的关切。”

他下来将前往印度尼西亚，与印尼总统佐科会面。据报道，两人届时将讨论的课题包括中国在太平洋地区日益增强的影响力，以及阿尔巴尼斯曾做出提供进一步援助和委任太平洋地区事务特使的承诺。

澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）则说，歼-16当时在距离澳洲军机非常近的地方，释放一捆装有小铝片的箔条干扰弹（chaff），而这些小铝片被吸入澳洲军机的引擎内。

马勒斯指歼-16军机曾飞至P-8军机的旁边，两架军机之间的距离非常接近。歼-16之后加速，切入P-8前方的空域，当时两架军机之间的距离非常接近。

他说：“这时，它释放出一捆箔条干扰弹，里面装有小铝片，其中一些小铝片被吸入P-8飞机引擎内。相当显然的，这非常危险。”

马勒斯声称，中国已就此事做出回应，但他并没有公布中国官员说了什么，并指战机拦截事件需要中国官员们来解决。

马勒斯也说：“我想非常明确地指出，这起事件不会阻止澳大利亚继续参与这些活动。这些活动是我们在国际法下享有的权利，旨在确保南中国海地区有航行自由，而这基本上符合我们本国的利益。”

中国驻澳使馆尚未就路透社的置评请求做出回应。

中国军事专家则分析，澳洲的做法与今年2月19日炒作其战机“遭到中国军舰激光照射”的伎俩如出一辙，同时，澳、加等国近日频繁炒作此类话题散发出一股“五眼联盟”的味道。这些国家对到别人家门口偷听偷看会遇到什么似乎毫无心理准备。

军事专家张学峰告诉《环球时报》，澳此次行径和2月19日澳炒作其“战机遭到中国军舰激光照射”的伎俩同出一辙，无非是恶意抹黑解放军，制造中国威胁论。

空军专家傅前哨也表达同样观点，称澳大利亚所谓的“中国战机危险拦截”很可能是澳又一次恶人先告状。傅前哨说，外国舰机在中国家门口晃悠，搞小动作，解放军必然会采取跟踪监视、警告、驱离等措施维护国家主权和领土完整。即便澳战机真的曾经遇到过被拦截的情况，也是在对我抵近侦察过程中无视中方的警告，在驱离过程中还一味非法抵近，在这种情况下解放军必须采取更严厉的措施来应对，捍卫领空安全。

张学峰分析，箔条干扰弹可能是一种用于对抗雷达的自卫干扰耗材，通常是金属丝、金属箔或者带有金属涂层的玻璃纤维，一般用于自卫式干扰。“若中国战机确实释放了箔条干扰弹 ，也不排除是澳P-8A上的红外干扰吊舱利用其激光对中国战机进行照射，或者澳大利亚军机的其他系统触发了中国战机的自卫系统，使得中国战机投放了红外干扰弹和箔条。因为箔条和红外干扰弹是根据事先设定的程序投放，二者通常是并用的。”他进一步指出：“这就需要澳大利亚回答，在中国战机投放箔条时澳大利亚军机做了什么？此外，澳大利亚军方声明并没有说明当时两机的距离，这其中‘猫腻’很大，如果距离很近，澳大利亚军方怎么会不好好加以‘利用’呢？”

一明匿名专家则指澳洲军机，以及不久前执行监控朝鲜规避制裁任务的加拿大军机，到离家万里之外的中国近海执行情报侦察行动，这里散发出一股“五眼联盟”的味道。

加拿大军方上周三（6月1日）指中国军机干扰执行监控任务的加拿大巡逻机。