王毅与马国外长通话：避免将冷战思维引入亚太地区

中国国务委员兼外长王毅说，中国同太平洋岛国将继续共建“一带一路”，深化互利合作，共同发展振兴。

据中国外交部网站今早（5日）发布的消息，中国外长王毅昨天（4日）结束对南太平洋岛国访问经停马来西亚期间，应约同马来西亚外长赛夫丁通电话。双方在通话中谈及王毅的访问成果，以及亚太地区的和平发展局面。

赛夫丁祝贺王毅访问成功，并表示中国是在亚太地区负有重要责任的国家。他说，亚太地区国家期待中国发挥领导力，加强南南合作，让太平洋地区更加和谐。

谈到当前欧洲局势演变，尤其是乌克兰危机外溢，两国外长深表担忧。他们一致认为，亚太地区国家应该加强战略沟通，增进团结协作，携手维护来之不易的和平发展局面，维护以亚细安为中心、业已成熟地区合作架构。

双方认为，应避免将冷战思维引入亚太地区，制造新的阵营对立。双方都表示，希望其它大国能为亚太的和平稳定发挥建设性作用。

近年来，中国与马国、亚细安的关系随着“一带一路”的推进、中国东盟（亚细安）全面战略伙伴关系的建立不断升华。

两国外长去年12月4日在浙江安吉共同主持中国-马来西亚合作高级别委员会首次会议，并在会议上达成共识，打造后疫情时期更为坚实的中马全面战略伙伴关系。