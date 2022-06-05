中国国家乡村振兴局：坚决防止就业不稳导致规模性返贫

中国国家乡村振兴局局长刘焕鑫说，要多措并举拓宽脱贫人口稳岗就业渠道，确保完成今年全国脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上的目标任务，坚决防止因就业不稳出现规模性返贫。

据新华社报道，这是刘焕鑫在全国脱贫人口稳岗就业工作推进会议上作出的表述。

刘焕鑫说，有岗位才能有就业。既要稳住现有岗位，又要创造新的就业岗位，在“稳、转、拓”上下力气。“稳”，就是稳住现有岗位。推进企业在做好疫情防控条件下复工达产，稳定岗位供给，提升吸纳能力。“转”，就是做好转岗服务。对因疫停工、滞留和暂时失业人员，要及时安置。“拓”，就是拓展岗位供给。东部地区要加强与中西部地区沟通，高质量、多频次推介岗位需求清单，深化劳务对接合作。

“从目前情况看，现在最大的问题不是没有政策，而是政策能不能落实到位。”刘焕鑫说，必须把支持企业纾困解难作为当前一项紧迫任务。要落实好帮扶政策。各地要按照“用足用活用好、落实落地落细”的原则，不折不扣落实好各项政策，发挥好各项帮扶政策的放大效应，做到政策能享尽享、应享尽享。

会议要求，抓紧解决稳岗就业中存在的问题，聚焦重点地区和群体。要把乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁人口和脱贫家庭大学毕业生、“雨露计划”毕业生及返乡回流人员等群体作为重点，建立返乡回流脱贫劳动力跟踪服务机制，落实帮扶责任。对有创业意愿的，按规定落实创业就业支持政策，把他们培养成为乡村振兴的生力军。对有就业意愿的，及时掌握务工需求，一户一策、因人制宜帮助实现再就业。对有发展产业意愿的，落实产业帮扶政策，以产业吸纳就业。同时，要确保公益性岗位、帮扶车间吸纳脱贫人口和监测对象就业规模较上年只增不减。