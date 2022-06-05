台智库研究员称美日澳印因中国大陆而提出IPMDA

台湾国防部智库研究员认为，美日澳印四国上个月提出的印太海域意识伙伴关系（IPMDA），虽然旨在分享商用资讯与追踪非法海上情事，但是也要应对中国大陆的海上民兵。

台湾国防安全研究院上周三（6月1日）在网站上刊登了助理研究员杨一逵的即时评析。杨一逵写道，IPMDA的核心架构系整合横跨印度、新加坡、所罗门群岛与瓦努阿图的海事资讯中心，搭配卫星技术，建立“共同行动图像”系统。该系统虽然旨在分享商用资讯与追踪非法海上情事，但其中对于印太海域地理空间情报的整合与掌握，极具战略意涵，预期可大幅提升美国、日本、澳大利亚、印度等国对印太区域监视与侦察能力，缩短对区域情势的认知差距与即时反应时间。

杨一逵引述美国企业研究所（AEI）资深研究员库伯（Zack Cooper）的文章称，IPMDA防范的目标之一是被指破坏区域安全的中国大陆海上民兵。

他认为，IPMDA是美国、日本、澳洲及印度首度针对中国大陆海上民兵，集体采取以数码科技、卫星技术与数据共享为主轴的具体回应措施。这显示中国大陆海上民兵的问题不仅已构成印太海域的严重挑战，未来美国、日本、澳洲及印度等国也不排除使用卫星技术与导航系统引导的无人机或水下无人载具进行反制。