多家在沪美企表态不会离开中国市场

在上海市政府召开的外资企业视频圆桌会议上，多家美资企业表态，称不会离开中国市场。

据中新社报道，为了及时了解和协调解决企业在疫情防控和复工复产过程中遇到的困难和问题，避免短期影响长期化，迅速恢复、稳定和提振外商投资信心，上海市政府近期召开了多场外资企业视频圆桌会议。

卡博特资深副总裁、亚太区总裁朱戟说：“我们绝对不会离开中国市场”。朱戟说，卡博特2022年到2023年在上海有近8000万美元（约1亿零995万新元）的投资计划，尽管疫情造成了一些影响，但投资项目不会停止。

联邦快递高级副总裁、中国区总裁陈嘉良说：“我们百分百支持复工复产，更重要的是我们会百分百努力振兴上海的经济，我们对上海以及中国的未来充满信心。”百事公司大中华区集团事务副总裁张咏清也表示对上海的投资信心依然很强，会继续在中国投资。

宝洁公司全球副总裁仇中强说：“中国是宝洁公司发展的巨大市场，上海是我们在华投资、生产、营销的主要集中地。”强生公司副总裁阙非透露，疫情困难时期，还成功注册一家新的投资公司。

视频会议上，美资企业提出了一些复工复产中切实需要解决的困难。百事公司希望上海将留抵退税政策扩展到大型农业企业，并帮助下属农业公司办理相关业务；泰科电子期待用长三角联动机制协调解决全国物资通行证跨省互认问题；特斯拉关心汽车产业链安全和稳定问题，特别是如何帮助产业链远端的中小企业恢复信心。

美中贸易全国委员会首席代表许子兰说：“如何把经济追上来是我们的重中之重。开放的环境、便利的政策，稳定可预期的市场是我们最急需的，我们期待着下半年撸起袖子一起干。”

中国采取的清零防疫措施，特别是上海之前的封城措施，导致一些外资企业经营困难。中国美国商会会长迈克尔·哈特（Michael Hart）5月17日在北京举行的商会2022年白皮书新闻发布会上说，美国企业正在重新考虑在华投资事宜。

美国是上海第四大投资来源地，美资企业在上海实际投资超过165亿美元，在上海设立跨国公司地区总部和研发中心分别为225家和149家，均占全市跨国公司地区总部和外资研发中心总数的30%左右，是在沪设立地区总部和研发中心最多的国家。