消息：加拿大军机对中国进行抵近侦察和挑衅

中国媒体昨天（5日）引述消息人士报道，中国军机并没有对监控朝鲜规避制裁情况的加拿大军机进行干扰，并反指加拿大军机对中国进行抵近侦察和挑衅。

据中国《环球时报》报道，消息人士称，加拿大军机曾跑到中国东海有关空域，对中国进行抵近侦察和挑衅，中国军机对此采取专业措施进行处置，完全合理合法、无可指摘。

加拿大军方上周三（6月1日）指中国军机曾干扰执行监控任务的加拿大CP-140巡逻机。据路透社报道，总理特鲁多批评中国军方的做法令人极度不安，并说加拿大非常认真看待这种情况。

《环球时报》引述一名来自中国的匿名国际问题专家称，加拿大有三个问题需要回答：朝鲜距离加拿大如此之遥远，加拿大打着联合国旗号跑来的真实目的是什么？联合国非常明确强调主权完整性，不可侵犯性，加拿大的战机究竟做了什么，飞行员是否够专业，有没有逼近中国领空采取危险挑衅行为？加拿大是否把对中国的挑衅行为作为“正当行为”，反而将中国的正当防御措施视为挑衅？

这名专家称，这是典型的指鹿为马、倒因为果，妖魔化中国的行为，“美、加这种制造和利用危机性事件并加以渲染，然后在国际舆论中造势‘中国威胁论’，是一贯伎俩，并不需要感到特别意外。”

军事专家张学峰则分析，一些西方专家在困惑中国战斗机拦截加方飞机之前，需要了解下加拿大军机和他们的飞行员都干了什么，否则就是揣着明白装糊涂。他说：“西方一些国家的军队经常在媒体那里搞恶人先告状，用一些诸如‘发生眼神交流’这类的很难被证明的细节向中国泼脏水。却对自己当时在哪里，在干什么，是不是威胁到中方安全闭口不谈。”

张学峰也介绍，CP-140是一种反潜巡逻机，也可跟踪水面舰艇，不排除当时加拿大方面对中国相关海域舰艇的正常航行和训练构成干扰。