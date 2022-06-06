港食卫局前局长：疫情反弹或因没做全民强检

香港近期冠病疫情确诊病例数出现反弹，中国全国政协委员、食物及卫生局前局长高永文说，香港疫情反弹或因未进行全民强制检测，建议以快速检测取代核酸检测。

据网媒“香港01”报道，高永文昨天（5日）出席活动后说，确诊病例数回升或因第五波疫情高峰时没有采取动态清零行动，使得社区存有一定数量的传播链，他大胆假设政府能否推行全民检测，例如在指定日数内强制进行快速测试，取代核酸检测，以将香港确诊病例数减至最低位。

另据彭博社报道，香港昨天报告新增冠病确诊病例515例，是自4月23日以来最高，当日报告新增确诊病例523例。香港上周发现的四个酒吧群组暴发确诊病例已超过200例。

高永文说，他未能猜测近日确诊数有所回升，是否与疫苗通行证有关，放宽社交距离措施有令确诊数回升的风险，但放宽是无可避免，因为要考量对香港整体社会和经济影响，也明白政府在这段时间非常难做。

他还说，自己知道市民希望尽快与海外接轨，但政府要慎重考虑，严防海外输入更强劲病毒株和个案。

至于与大陆通关，高永文相信除非国家改变防疫策略，否则不清零、没有安心出行实名追踪等措施下，没有任何一个大陆城市会愿意和香港对接。

香港在3月一度传出进行全民强制检测，但特首林郑月娥最后指不宜把有限资源用于全民检测而暂缓。

被问到若第六波疫情暴发，应否再次尝试全民检测，高永文称，可考虑以快速测试取代核酸检测，因快测在香港普及使用，虽不及核酸检测敏感，但亦具相当准确程度，可考虑加入罚则和措施，规管市民如实情报检测结果。