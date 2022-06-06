朱立伦澄清访美行程与助攻2024无关

国民党主席朱立伦表明，这趟美国访问行程，与为自己铺路2024年总统大选无关。

据台湾《联合报》报道，朱立伦当地时间5日与华府媒体茶叙时说，此行最主要目的是重启国民党驻美代表处，以及为国民党未来总统候选人建立沟通管道。至于是否为自己铺路，朱立伦则说：“跟我本人完全无关”。

朱立伦说，美国对国民党愿意回到华府表示欢迎，国民党愿意跟美国持续沟通，国民党的路线从头到尾都是亲美，没有改变。民主社会不应该有竞争政党将某一政党贴上“亲中卖台”或“亲中反美”的标签。

至于国民党要如何拿捏与美国与中国大陆之间的距离，朱立伦说，国民党自创党以来就是亲美政党，对两岸关系从热战、冷战、冷和到交流互动等阶段，持续沟通交流是降低冲突与误解的最好方式。

他说：“我们也会清楚告诉他们，国民党现在是在野党，不会做也没能力做政治谈判或政治议题，我们强调的是社会力的交流。”

被问到访美行有助自己争取2024年总统选举门票，朱立伦说，他完全没人任何个人考量，只是尽国民党主席之责做好政党外交，眼下重启驻美代表处，远程角度来为国民党未来的总统候选人建立沟通管道，只希望未来国民党总统候选人能赢得胜选。

在被追问如果任副手会否考虑，朱立伦停顿一下后说，谢谢，国民党主席就好。

朱立伦5日下午拜会华府传统侨社美京中华会馆，向侨胞说明重设代表处的用意，也拜托大家一起协助国民党重返执政，继续加油努力。

朱立伦说，他6日将在华府智库布鲁金斯研究所发表演讲，到时将谈论两岸关系与台美关系，谈台湾应该扮演的角色。他也会提出台湾民众关切的议题，朱立伦几度强调，他要从台湾出发，而非国民党观点出发来论述。