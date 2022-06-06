美国男子抢劫后逃亡海外在台被捕

美国籍华人男子张天泽（音译）涉嫌闯入女子私宅，盗窃价值近300万美元（约413万新元）的加密货币，事后逃逸，最后在台湾高雄市被旧金山警方逮捕，遣返美国进行审判。

据美国KTVU报道，30岁的张天泽于3月16日闯入旧金山伯纳尔高地一华人女子的住宅。他先用胶带捆绑女子，而后持刀威胁她。张天泽全程沉默，指着挂在自己脖子上的平板电脑，逼女子按照平板电脑上的指示将价值近300万美元的加密货币转入他的电子钱包。

300万美元到账后，张天泽偷走女子的手机便逃逸。同月18日，他假借观光名义逃到台湾。

据中时新闻网、联合报报道，女子负伤报案后，旧金山警方立即与联邦调查局（FBI）和国际执法机构合作，向台湾刑事局发出协查请求。

台湾刑事局国际科循线锁定张天泽到台后入住高雄市一旅馆，于5月30日同台湾新北地检署成功将他逮捕。负责处理这起刑事案件的警察哈勒斯获逮捕令于上周四（2日）飞往台湾桃园国际机场，隔天（3日）拘捕张天泽并将其遣返美国。

据旧金山警方的面簿，张天泽涉嫌住宅盗窃、绑架勒索和刑事威胁三项重罪指控，逮捕遣返美国后被收押在旧金山监狱，目前不得保释。

据中时新闻网报道，台湾刑事局在高雄旅馆逮捕张天泽时进行搜身，并查扣现金约20万新台币（约9374新元）。据联合报报道，刑事局也搜出电子钱包，但目前无法确定里面是否存有盗来的加密货币，尚待美国警方进一步调查。

据KTVU报道，女子是加密货币交易所的业者。目前不清楚被害原因，或张天泽是否事先认识女子。旧金山警方并未说明认定张天泽为嫌疑人的具体原因。