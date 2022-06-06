山西医院无创DNA筛查乱象：推销升级版 个人账户收费

山西省儿童医院（妇幼保健院）无创DNA产前筛查存在乱象，医生向孕妇推销无创DNA升级版产前筛查，高昂收费转入个人账户。

据新华每日电讯报道，产前筛查关系着胎儿和整个家庭的命运。为进一步降低基因缺陷婴儿出生率，无创DNA产前筛查成为不少孕妇的选择。然而，多名知情人士反映，山西省儿童医院（妇幼保健院）无创DNA产前筛查存在诸多“怪象”。

据报道，该医院在开展无创DNA（普通版）产前筛查的同时，向孕妇推销无创DNA-PLUS（升级版），这一项目不仅收费高，费用竟打到了个人二维码账户。院方受访时却说，医院从未开展过此项目。

山西省儿童医院（妇幼保健院）成立于1947年，这家三甲医院是山西省妇幼保健工作的科研、教学、业务培训指导中心，很多孕妇选择到这里进行生产。

无创DNA产前筛查，即在孕妇特定孕周期间抽取其三至五毫升外周静脉血，利用新一代DNA测序技术对血浆中的游离DNA片段进行测序，判断出胎儿发生相关染色体疾病的风险。

30岁的张女士今年5月来到山西省儿童医院（妇幼保健院）长治路院区进行产检，并咨询无创DNA产前筛查。一位妇产保健综合门诊的主治医生向她介绍，医院开展两种无创DNA产前筛查项目：一种是能查三对染色体的，价格是1200元人民币（下同，约248新元），政府补贴1000元；另一种是升级版无创DNA，可查23对染色体、100种染色体疾病等，完全自费，价格是2500元人民币。

张女士希望医生推荐其中一种项目。“不缺钱就做这个，”该医生指着升级版无创DNA说，“但升级版不能通过医院系统缴费，也没有报销和补助，你自己选择。”

升级版无创DNA是指无创DNA-PLUS，扩大了无创DNA检测对于染色体异常的排查项目。

该医生随后给张女士开具了一张手撕版“NIPT、NIPT-plus产前检测申请单”。这张单子的背后有NIPT（无创DNA）和NIPT-plus（无创DNA-PLUS）两个选项，如果要做无创DNA可直接去医院收费窗口缴费，如果选择做无创DNA-PLUS则要到该院三楼优生遗传科签订协议后到采血窗口缴费。

张女士选择了做无创DNA-PLUS，签订协议后，来到检验科五号窗口采血，并在五号窗口扫描二维码缴费。但令张女士意外的是，五号窗口悬挂的收款微信二维码收款方竟是一个名为“媛媛”的个人账户。而五号采血窗口穿着白大褂的采血人员工牌上写着“湖南家辉 山西省妇幼保健院联合实验室辅助人员”。

这名辅助人员不仅为做无创DNA的孕妇采血，同时也为做免费唐氏筛查的孕妇采血。有知情人士透露，通过采血，第三方机构人员可直接与所有接受产前筛查的孕妇接触，增加向孕妇介绍无创DNA-PLUS项目的机会。该采血人员除采血外，也经常在窗口外来回走动，向孕妇介绍这一项目。

选择无创DNA-PLUS项目的另一名孕妇说：“来产检主要就是想听医生的意见，她推荐了这个项目，经济也不是特别困难，就做了无创DNA-PLUS项目，大家肯定都是这么想的。”

该机构人员向孕妇推荐无创DNA-PLUS筛查时会赠送一份保险，并还说如果孩子出生后，出现筛查范围内的疾病的话，可获得40万元人民币保险赔偿。

有业内人士说：“这是一种很明显的推销手段，有诱导的嫌疑。”实际操作中，这份保险成了医生向患者推荐这一项目的理由。张女士咨询的那位医生也表示，“PLUS带着保险，也是一种保障。”

有业内人士指出，保险加上医院事先让孕妇签订的免责协议，就算发生漏检，医院也不会承担任何后果。

山西省儿童医院（妇幼保健院）的知情人士介绍，2019年初以来，在该院北院区东六层遗传室和产科院区（长治路院区）检验科五号窗口一直是这种状况。所谓“大夫们”向孕妇推荐无创DNA-PLUS项目，而后用不属于医院的收费二维码进行收费，绕开医院逃避管理。上述知情人士说，经简单估算，无创DNA-PLUS项目每月接受检测的孕妇约有200名，每月涉及金额为50万元人民币左右，一年约为600万元人民币。

山西省儿童医院（妇幼保健院）产前诊断中心负责人说，医院和基因检测方签订了协议，但由于无创DNA-PLUS的价格并未得到规范，医院并未开展此检测。山西省儿童医院妇产保健综合门诊一位负责人也说，从未听说过医院有这个项目。

但太原一家事业单位的工作人员王女士却说，早在2018年，她就曾在山西省儿童医院（妇幼保健院）五一路院区做过无创DNA-PLUS检测，收费3000元人民币，并展示了合同和收费发票。合同封面显示是贝瑞基因，发票章显示为湖南家辉生物技术有限公司家辉遗传专科医院。另一名2018年曾在该医院做过产检的女士也展示同样的合同、发票和检测结果。

该医院一名内部人士透露，医院正在撕毁无创DNA-PLUS产前筛查项目检测申请单，并叮嘱医护人员，在任何单位的调查中，都要矢口否认这项开展了至少四年、为众多孕妇完成产前筛查的项目。

多位专家认为，基因检测技术是一种医学发展给病人带来的减少缺陷生育的好方法，但目前一些公立医院与检测机构之间的合作模式有待规范。

据了解，山西省儿童医院（妇幼保健院）与贝瑞基因和华大基因均有签订开展无创DNA和无创DNA-PLUS的协议。

无创DNA检测费用为1200元人民币，山西省对开展此项目的孕妇补助标准为一例1000元人民币，由省级财政负担。因此，北京大学医学人文学院医学伦理与法律系教授王岳指出，公立医院的服务采购实际上就是政府采购范畴，应该进行招标。

知情人士透露，山西省儿童医院（妇幼保健院）的相关领导曾在多个场合要求医生只开其中一家公司的检测单。

专家指出，这种行为实际上是不正当竞争，有指定消费之嫌，扰乱了市场秩序。目前一些公立医院和第三方机构的合作较为混乱，亟待规范。此时需要政府的干预，或可出台公立医院与第三方合作机构管理办法。比如无创DNA项目，应由医保机构代表公立医院进行集中采购，降低费用，提高筛查率。同时鼓励多元主体参与集采，公立医院自身也可开展基因筛查，通过公平竞争，实现这一项目的提质降费。

王岳指出，医院和医生具有知识上的垄断地位，具备专断性权力，若公立医院医生给出掺杂了经营考虑的医嘱，会增加患者的医疗负担，有违“公”字。他建议，通过建立严格的专家退出机制和禁业机制，对进行经营性诊断的医生进行严格惩戒，形成医生自律。

山西省儿童医院（妇幼保健院）说，将对无创DNA-PLUS项目乱象开展自查，并尽快启动对无创DNA项目的招标程序。