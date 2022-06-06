王毅：中国同太平洋岛国的合作公开透明光明磊落

中国国务委员兼外长王毅总结南太岛国访问行程时说，中国同太平洋岛国的合作公开透明、光明磊落，经得起时间和历史的检验。

据中国外交部官网消息，王毅在结束对南太岛国的访问后，中国国务委员兼外长王毅昨天（5日）接受中央媒体采访时，作出以上表述。

王毅说，外界对此次南太之行高度关注，反响积极，同时也有一些议论和猜疑，甚至还有人散布虚假信息。“我愿再次重申，中国同太平洋岛国的合作公开透明、光明磊落，不附加任何政治条件，不做强加于人的事情，不针对任何第三方，不谋求所谓‘势力范围’，经得起时间和历史的检验。”

王毅指出，中国同岛国合作始终以岛国需要为前提，始终聚焦经济发展，关注民生改善。访问期间，中国和岛国就深化双方务实合作达成新的广泛共识。

一是合作应对气候变化，这是岛国面临的最紧迫挑战。中国将继续在南南合作框架下支持岛国增强应对气变能力，包括为岛国培训人才、开展应对气变物资援助等。发挥中国在新能源和可再生能源领域优势，助力岛国推进绿色、低碳转型。

二是帮助岛国推进多元化发展，这是岛国迈向现代化的必由之路。岛国期望发展加工业，提高产品附加值，加快工业化进程。中国完全理解，全力支持。中国愿同岛国分享发展成长经验，助力岛国尽快把资源优势转化为发展优势，切实提高岛国自主发展能力。

三是共同做好海洋这篇大文章，这是岛国实现可持续发展的关键。岛国有广阔的专属经济区，海洋和渔业资源丰富，发展蓝色经济潜力巨大。中国愿在保护好海洋生态前提下，根据岛国意愿，帮助其合理开发利用海洋，为自身发展注入不竭动力。

四是拓展数字经济等新兴产业，这是岛国经济未来的增长点。岛国信息通讯基础设施普遍落后，中国愿为岛国发展信息技术、数字经济等提供支持，帮助其加快自身技术进步和工业化进程，创造更多就业，提高自身经济的竞争力。

王毅说，这个星球上，不能富国永远是富国，穷国永远是穷国。21世纪应当是发展中国家加快发展的时代。中国已提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，中国愿帮助和支持太平洋岛国，一起实现加快发展振兴的历史使命。

针对外界关注中国同澳大利亚、新西兰在太平洋岛国地区的竞争合作关系，王毅强调，对太平洋岛国来说，中国并不是“新来者”，而是相知相交多年的“老朋友”。中国同岛国建立外交关系已近半个世纪，彼此已成为守望相助、相知相亲的朋友和伙伴。中国和岛国关系的全面发展更不是“横空出世”，而是“水到渠成”。

王毅说：“我们无意同谁比拼什么影响力，也没有兴趣搞什么地缘争夺。中国尊重岛国同其他国家业已建立的各种联系，尊重澳大利亚、新西兰与岛国的传统纽带，中方已同澳、新在岛国开展了一些三方合作，效果是好的，也受到岛国的支持和欢迎。中方愿继续本着开放态度，根据岛国的意愿，同澳、新在南太地区开展更多三方或四方合作，发挥各自优势，形成更大合力。”